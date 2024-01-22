Інструмент VIIRS, чутливий до випромінювання слабкого світла в широкому спектральному діапазоні, відомому як денно-нічна смуга (DNB), використовував відбите місячне світло, а також наземні та атмосферні джерела для виявлення видимого світла вночі.

Читайте на сайті На цьому фото видно ґрунт з астероїда Бенну, його зібрали в рамках місії OSIRIS-Rex

Отримане зображення у відтінках сірого показує видиме світло, випромінюване полярним сяйвом, що проходить крізь атмосферу Землі.



Полярне сяйво над Канадою / Фото NASA/Lauren Dauphin and Wanmei Liang; NOAA

Як "працюють" полярні сяйва

Полярні сяйва – це збурення магнітосфери Землі викликані сильними геомагнітними бурями на Сонці. Це захоплююче явище відбувається, коли численні викиди корональної маси з Сонця у вигляді заряджених частинок мчать до Землі.

Після зіткнення з магнітосферою нашої планети деякі частинки потрапляють у пастку магнітного поля, зрештою прискорюючись у верхніх шарах атмосфери, де вони збуджують молекули азоту та кисню, вивільняючи фотони світла, утворюючи полярне сяйво.

Зазвичай полярні сяйва виглядають як зелені смуги, але можуть також проявлятися у відтінках червоного, синього, фіолетового, рожевого та білого кольорів. Ці небесні явища найчастіше спостерігаються у високоширотних регіонах навколо Арктики, відомі як північне сяйво або полярне сяйво, і в Антарктиці, де їх називають південним сяйвом або австралійським полярним сяйвом.

Полярних сяйв буде більше

Вчені прогнозують збільшення сонячної активності цього року, що призведе до більш частих полярних сяйв для спостерігачів неба. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), Сонце перебуває у 25-му сонячному циклі, періоді підвищеної активності магнітного поля, який триває приблизно 11 років, і, як очікується, досягне свого сонячного максимуму, або піку активності, з січня по жовтень 2024 року.

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Для ентузіастів, які планують стати свідками цього небесного видовища, є хороші новини. Через посилену сонячну активність полярні сяйва можуть сягнути навіть України. Торік їх було видно практично по всій території нашої країни включно з Одесою та Кримом.