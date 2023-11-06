Слід зауважити, що Аврора, або північне сяйво з'явилося внаслідок потужної геомагнітної бурі G2, що своєю чергою виникла внаслідок спалаху на Сонці, інформує 24 Канал.

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Полярне сяйво – це природне явище, викликане збуреннями в магнітосфері Землі. Ці збурення створюють світлове сяйво, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з частинками у верхніх шарах атмосфери нашої планети.

Хоча це явище є захоплюючим візуальним видовищем, воно може мати значні наслідки, впливаючи на супутники, радіозв'язок та електромережі на поверхні Землі. Як наслідок, постійні дослідження і розробка систем для прогнозування і захисту від геомагнітних бур є вкрай необхідними.

Як пояснив у Центрі відстежування космічної погоди, це полярне сяйво, яке було видно в Україні, Європі, Туреччині та навіть Греції, було спровоковане дуже сильною геомагнітною бурею G2. Хоча таке явище є дещо рідкісним для України, воно не є безпрецедентним. Подібне явище спостерігалося минулої весни, хоча тоді його було видно переважно в Центральній Європі.



Сонячна буря викликали появу полярного сяйва в Україні / Фото SWPC

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Варто зазначити, що поява полярного сяйва в Україні мала свою особливість у порівнянні з його більш типовим проявом у північних країнах. У той час як північне сяйво в північних регіонах зазвичай проявляється в синіх і зелених відтінках, полярне сяйво, що спостерігалося в Україні, демонструвало вражаюче поєднання червоного, жовтого та фіолетового кольорів.