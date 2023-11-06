Ввечері 5 листопада небо в Україні стало яскраво-червоним з чорними відтінками. Міністерство внутрішніх справ в оригінальний спосіб відреагувало на це природне явище.

До теми Криваво-червоне небо над Україною: у багатьох регіонах можна помітити сяйво "Аврора"

МВС поділилося потужним фото

Відомство виклало у соцмережах красиву та символічну фотографію. На кадрах двоє українських захисників зі зброєю руках стоять навпроти червоного неба. Світло падає так, що видно тільки їхні чорні силуети на такій же чорній землі. Завдяки вдалому ракурсу фон нагадує прапор УПА.

Кольори неспокійної ночі для окупантів,

– мовиться у повідомленні.



Наші захисники створили вражаючу світлину / Фото МВС України

Криваво-червоне сяйво завітало до Франції

У Франції та навіть Канзасі люди могли спостерігати у вересні сяйво, схоже на те, яке українці бачили у листопаді. Червоні сяйва зустрічаються набагато рідше, ніж зелені.

Зазвичай такі сяйва ще й важче виявити, адже людське око менш чутливе до червоного світла. Червоний колір продукується взаємодією з киснем.

Раніше в Україні бачили інше сяйво

Навесні 2023 року до нашої держави завітало полярне сяйво. Його могли побачити жителі Київщини, Житомирщини, Рівненщини та інших північних областей.

Минулого разу сяйво мало зелений та рожевий відтінки. Воно вважається надзвичайно рідкісним явищем для України.

Зазвичай його можуть бачити у Канаді, на Алясці тощо. У ту ніч українцям також дуже пощастило з чистим небом.