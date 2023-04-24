Як повідомляє 24 Канал, полярне сяйво, це збурення в магнітосфері Землі, які проявляються у вигляді світіння внаслідок зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з частинками у верхніх шарах атмосфери нашої планети. Це явище більш характерне для північних регіонів планети, однак час від часу його можна побачити і в Україні.

Якщо ви пропустили В Україні спостерігали полярне сяйво: дивовижні фото

Чому в Україні спостерігали полярне сяйво?

Згідно з даними Національного центру з моніторингу космічного середовища, сильна геомагнітна буря G4 (Kp=8) вплинула на земну магнітосферу, що своєю чергою призвело до появи полярного сяйва на нічному небі. Це була одна з найпотужніших геомагнітних бур за останній час.



Геомагнітний шторм / Фото Space Weather Live

Хоча полярне сяйво є вражаючим явищем, геомагнітні бурі такого рівня можуть мати вплив на супутники, радіозв'язок та електромережі на поверхні планети. Тому вчені та технічні спеціалісти продовжують вивчати ці явища та вдосконалювати системи передбачення та захисту від них.

Полярне сяйво в Україні

Жителі України повідомляли про появу полярного сяйва практично по всій території країни. Спершу повідомлення надходили від мешканців північних регіонів країни, серед яких Київська, Черкаська, Житомирська та Рівненська області. Однак згодом з'явилися повідомлення про північне сяйво у Тернопільській та навіть Одеській області.

Поява STEVE

23 березня потужний корональний викид маси (CME) вийшов із помітної плями на Сонці, розміри якої у двадцять разів перевищував розміри Землі. Утворений згусток плазми швидко подолав космос і зіткнувся з магнітним полем Землі, спричинивши найсильнішу геомагнітну бурю за останні шість років. Ця подія призвела до захоплюючих полярних сяйв, видимих по всій земній кулі. Тоді явище, відоме як STEVE, фіксували по всій території США, а також помітили в небі Великої Британії.