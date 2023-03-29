23 березня з величезної плями на Сонці, удвадцятеро більшої за нашу планету, стався несподіваний викид корональної маси (CME). Гігантський згусток плазми на величезній швидкості пронісся космосом і зіткнувся з магнітним полем Землі, породивши найпотужнішу за останні шість років геомагнітну бурю та викликаючи вражаючі полярні сяйва по всьому світу.

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Що відомо

Сяйва стали не єдиним сюрпризом. Явище STEVE, також відоме як "сильне підвищення швидкості теплового випромінювання", є рідкісним атмосферним ефектом, який було офіційно відкрито у 2016 році. Під час STEVE довга товста стрічка світла – зазвичай білого, фіолетового або зеленого кольору – висить у небі до години. Хоча це явище дуже схоже на полярні сяйва та часто з'являється в той самий час, STEVE насправді не є полярним сяйвом.

Явище було сфотографовано в США у Південній Дакоті, штаті Вашингтон, Айдахо, Монтані (двічі), а також у в Шотландії.



Яскравий фіолетовий STEVE розрізає нічне небо над національним парком Бедлендс у Південній Дакоті / Фото Evan Ludes/Framed By Nature



STEVE над Вашингтоном / Фото Роккі Рейбелл



STEVE над Вашингтоном / Фото Роккі Рейбелл



STEVE над Вашингтоном / Фото Роккі Рейбелл

У чому різниця між STEVE та полярним сяйвом

Під час полярних сяйв високоенергетичні частинки від сонячних бур і сонячного вітру прориваються крізь магнітне поле планети, або магнітосферу, і збуджують молекули газу у верхніх шарах атмосфери. Це створює завихрення світла, які з часом то зникають, то з'являються.

прориваються крізь магнітне поле планети, або магнітосферу, і збуджують молекули газу у верхніх шарах атмосфери. Це створює завихрення світла, які з часом то зникають, то з'являються. Але STEVE не викликається високоенергетичними частинками й може виникати набагато далі від полюсів Землі, ніж зазвичай з'являються полярні сяйва, хоча вчені досі не знають, чому. STEVE спричиняється рікою гарячої плазми або іонізованого газу, яка проривається крізь магнітосферу Землі в іоносферу завдяки магнітним збуренням під час сонячних бур. Ця плазма рухається зі швидкістю близько 21 400 кілометрів за годину, що створює тертя з навколишнім повітрям і збуджує молекули до світіння, подібного до полярного сяйва. Але постійний потік плазми викликає нерухомий візуальний феномен для спостерігача, який можна порівняти з танцюючими вогнями полярного сяйва.

STEVE також може супроводжуватися смугастими зеленими вогнями, які спалахують у небі близько 30 секунд, а потім зникають. Експерти вважають, що вони утворюються подібно до полярних сяйв, але природа смугастих вогнів до кінця не вивчена.