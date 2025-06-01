Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головний центр спеціального контролю. "Збурена обстановка" протримається ще декілька днів.

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Що відомо про геомагнітну бурю

За даними дослідників, геомагнітна активність досягла піку о 11:04 за київським часом.

Окрім того, у центрі спеціального контролю попередили радіооператорів-аматорів та користувачів GPS/GNSS, зокрема фермерів і пілотів БпЛА.

Очікується, що як денний, так і нічний радіодіапазони залишатимуться зашумленими, з періодичними перебоями,

– йдеться в повідомленні.

Прогноз Кр-індексу 1 – 3 червня / Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, 29 травня через потужну магнітну бурю полярне сяйво бачили над Сумською областю. За словами синоптиків, небо засяяло рожево-фіолетовими смугами.

До слова, аби рідкісне явище виникло в Україні, потрібна буря рівня G4 та вище. Тож сяйво при G2 – G3 на Сумщині є винятковою ситуацією, яка могла стати наслідком тривалого впливу та поєднання відразу двох чинників.