Шанси побачити Північне сяйво у 2025 році значно вищі, ніж зазвичай, особливо під час березневого та жовтневого рівнодення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.
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Де найкраще "ловити" Північне сяйво у 2025 році
Найкращими для спостерігання за Північним сяйвом місцями залишаються:
- регіон Лапландія у Фінляндії,
- Тромсе в Норвегії,
- Абіско у Швеції,
- національний парк Тінгвеллір в Ісландії.
Туристичний вебсайт Wild Sweden також рекомендує селище Йоккмокк у Швеції, де можна поєднати небесні спостереження з вивченням саамської культури та традицій. До речі, там трохи тихіше, ніж в Абіско.
Однак завдяки тому, що сонце перебуває в особливо інтенсивній фазі сонячної активності, спалахи чекають значно південніше від Полярного кола. Зокрема в таких країнах, як: Велика Британія, Німеччина та Італія.
Чи слід очікувати на Північне сяйво в Україні
У 2024 році Північне сяйво неодноразово спостерігали й в Україні. Тож якщо експерти прогнозують його вищу активність далеко на південь, то, скоріше за все, воно знову з'являтиметься і над нашою країною.
Щоб побачити нічні чудеса, необхідно поїхати туди, де немає штучного світлового забруднення в небі.