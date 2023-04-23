Як повідомляє 24 Канал, полярне сяйво виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери Землі. Це дуже рідкісне явище для цих широт, тому його спостереження викликає такий великий інтерес серед місцевих мешканців.

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Фото полярного сяйва в Україні

Жителі північних регіонів України, які були свідками полярного сяйва, почали активно ділитися світлинами цього надзвичайного явища в соціальних мережах. Фотографії зеленого та рожевого сяйва на фоні нічного неба швидко поширилися у твітері та телеграмі.

Полярне сяйво в Україні: дивіться відео

Чому це дуже незвичне явище для України

Полярне сяйво є надзвичайно рідкісним явищем для України з кількох причин.

По-перше, це явище виникає в результаті зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери Землі. Полярне сяйво зазвичай спостерігається в найбільш віддалених від нас північних регіонах, наприклад, в Скандинавських країнах, Канаді, Алясці або Росії.

По-друге, для того, щоб було можливо побачити полярне сяйво, потрібно, щоб у той час було чисте небо, або ж щоб сяйво проходило над низькою хмарністю. З цим у ніч на 24 квітня українцям дуже пощастило.

По-третє, появі полярного сяйва у наших широтах сприяв вкрай сильний геомагнітний шторм.



Геомагнітний шторм / Фото Space Weather Live



Діаграма поширення полярного сяйва / Фото NOAA

Цікаво Пентагон не має доказів існування інопланетян або об'єктів, які порушують закони фізики

Варто зазначити, що згідно з прогнозом у ніч на 24 квітня полярне сяйво могли спостерігати жителі північних регіонів Європи. Як видно з фото вище, Україну зона поширення полярного сяйва ледь торкається, однак цього виявилося достатньо, щоб мешканці північних регіонів країни змогли насолодитися фантастичним видовищем.