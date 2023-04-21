Шон М. Кіркпатрік (глава Пентагону з розслідування аномальних явищ), зробив цю заяву перед Комітетом Сенату США з питань збройних сил у середу, 19 квітня. Він також зауважив, хоча деякі випадки НЛО можуть здаватися незаперечними доказами існування об'єктів, що не підкоряються фізиці, вони найчастіше "розпадаються на легко пояснювані джерела", коли беруться до уваги наукові дані.

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Кіркпатрік наголосив, що лише дуже невеликий відсоток випадків НЛО демонструють, на перший погляд, "аномальні" прояви. Більшість таких об'єктів демонструють "звичайні характеристики повітряних куль, (безекіпажних) повітряних систем, захаращення, природні явища або інші легко пояснювані події".

Усе можна пояснити

Посадовець закликав усіх, хто має докази альтернативних теорій або потойбічних відвідувань, подавати свої знахідки на рецензію в наукові журнали. Він зазначив, що наука працює через експертну оцінку, а не через блоги чи соціальні мережі. Кіркпатрік поділився відео, на якому зображений сферичний об'єкт, знятий безпілотником MQ-9 Reaper десь на Близькому Сході. Об'єкт, схоже, ширяє в повітрі без будь-яких видимих засобів руху. Однак Кіркпатрік наголосив, що для точної оцінки того, чим може бути цей сферичний об'єкт, немає достатньої кількості даних.

Невстановлений об'єкт: дивіться відео

У звіті, опублікованому Управлінням директора національної розвідки Пентагону (ODNI) в січні 2023 року, зроблено аналогічні висновки щодо інших інцидентів. З понад 500 розглянутих випадків НЛО/БПЛА у багатьох з них було виявлено, що "бракує достатньо детальних даних для того, щоб можна було з високою достовірністю встановити приналежність до БПЛА".

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Насправді 163 випадки були віднесені до повітряних куль або "кулеподібних об'єктів". Цей висновок набув особливого значення після дикої саги про китайську повітряну кулю-шпигуна, яку збив американський військовий винищувач F-22 після того, як вона пролетіла через всю країну і збирала розвідувальні дані по дорозі. Попередні китайські повітряні кулі-шпигуни над США були помилково класифіковані як НЛО.

Термін НЛО раніше означав "непізнані літаючі об'єкти", але нещодавно його змінили на "непізнані аномальні явища", щоб охопити об'єкти або явища, які з'являються в космосі, у воді або навіть подорожують між областями.