Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху Меркурія у зворотному напрямку. Насправді це не так, оскільки планети рухаються лише вперед по своїй орбіті навколо Сонця. Цей ефект спричинений положенням Землі відносно Меркурія.

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Земля перебуває на середній відстані в 150 мільйонів кілометрів від Сонця і більшу частину року рухається орбітою зі швидкістю 30 кілометрів за секунду. Меркурій і Венера розташовані ближче і рухаються швидше. Середня відстань від Меркурія до Сонця – 58 мільйонів кілометрів, швидкість – 47 кілометрів за секунду. Меркурій встигає понад чотири рази пробігти навколо Сонця, поки Земля робить лише один оберт.

Уявіть рух Меркурія по колу проти часової стрілки. У центрі цього кола – Сонце. Схематично розділіть коло на два півкола (своєрідні штрихи праворуч і ліворуч) – одне півколо знаходиться за Сонцем, а друге перед ним.

Тепер змініть свою позицію спостерігача. Ви вже перебуваєте не зверху, над зіркою та планетою, а збоку – тому для вас орбіта Меркурія виглядає не ідеальним колом, а зливається в одну лінію. Коло продовжує існувати, але ви бачите ілюзію, лінію.

Поки Меркурій рухається частиною кола, яка перебуває перед Сонцем, ми бачимо його рух у праву сторону. В якийсь момент планета ненадовго наче зупиняється, проходячи вигин кола збоку на місці уявних штрихів, а потім переходить на друге півколо, і для нас починає ніби рухатися назад, у ліву сторону, хоча, як і раніше, прямує своїм шляхом проти часової стрілки. Згодом, досягаючи іншої точки розділення кола все повторюється: коротка зупинка, перехід на іншу частину півкола і рух уже в праву сторону.

Явище ретроградного Меркурія – повторюване. У середньому протягом одного року трапляється близько трьох таких положень планети, кожне триває приблизно три тижні.

Коли станеться наступна ретроградність Меркурія