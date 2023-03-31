Згідно з новою статтею, опублікованою в журналі Astronomy & Astrophysics Letters, відкриття було зроблено міжнародною командою астрономів з Європи та Індії, які використовували дані космічного телескопа TESS. Команда змогла виявити планету, спостерігаючи за змінами світіння зірки, коли планета проходила на її фоні.

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Що відомо про виявлену планету

TOI-4603b має густину 14,1 грама на кубічний сантиметр, що майже втричі перевищує середню густину Землі і більше, ніж у чистого свинцю. Це робить її однією з наймасивніших і найщільніших гігантських планет, відомих науковцям сьогодні.

Характеристики планети ставлять її на межі між планетами-гігантами та коричневими карликами. Коричневі карлики займають проміжне положення між планетами й зірками. Хоча вони не здатні до термоядерного синтезу за участю звичайного водню, вони мають схожі реакції з дейтерієм, повільніші і такі, що вимагають нижчих температур та тиску.

Близькість TOI-4603b до своєї зірки та її маса, яка межує між планетами й коричневими карликами, робить її інтригуючою знахідкою. Ця ж зірка має щонайменше ще одного компаньйона, який вже є повноцінним коричневим карликом. Це дозволяє припустити, що TOI-4603b могла мігрувати близько до зорі під впливом гравітаційного поля коричневого карлика.

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Відкриття TOI-4603b підкреслює постійні зусилля астрономів, спрямовані на розуміння формування та еволюції планет і зірок. Завдяки новим телескопам і передовим технологіям астрономи постійно розширюють межі наших знань про Всесвіт.