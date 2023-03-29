Дослідники вивчали BOAT за допомогою різних інструментів протягом декількох місяців, щоб дізнатися про нього більше. Вони дійшли висновку, що це подія, яка трапляється раз на 10 000 років, і є достатня ймовірність того, що це найяскравіший гамма-спалах, який потрапляв на Землю з часів зародження людської цивілізації.

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BOAT був дуже довгим гамма-спалахом, тому вчені очікують, що в його місці, приблизно за 1,9 мільярда світлових років від Землі, має з'явитися наднова. Однак, попри пошуки в цій області за допомогою різних інструментів, зокрема космічних телескопів NASA "Джеймс Вебб" і "Габбл", наднову поки що не знайшли.

Кілька слів про наднові

Наднові – це найпотужніші вибухи у Всесвіті, які за лічені секунди генерують більше енергії, ніж Сонце виробляє за все своє 10-мільярдне життя. Астрономи розрізняють два типи гамма-спалахів: короткі та довгі. Перші тривають близько двох секунд або менше і, ймовірно, породжуються зіткненнями надщільних зоряних тіл, відомих як нейтронні зорі, тоді як другі можуть тривати кілька хвилин і породжуються чорними дірами, що народжуються, коли масивні зорі колапсують і вмирають.



На цій ілюстрації показано складові довгого гамма-спалаху, найпоширенішого типу / NASA

BOAT був довгим гамма-спалахом, і дослідники встановили, що його яскравість не була зумовлена надто потужними струменями. Вони виявили, що вся енергія в струмені BOAT була сфокусована під дуже вузьким кутом, в результаті чого промінь був надзвичайно вузьким і сфокусованим прямо на Землю.

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З точки зору Землі, область, де стався BOAT, розташовується за Сонцем, і дослідникам довелося призупинити частину своїх спостережень. Однак, ця область знову з'являється в полі зору, і вчені прагнуть визначити, чи був BOAT наслідком спалаху наднової. У найближчі тижні і місяці будуть проведені додаткові спостереження, в тому числі за допомогою космічних телескопів "Габбл" і "Джеймс Вебб", для подальшого вивчення цієї події.