Як повідомляє 24 Канал, знімок був опублікований на Twitter-акаунті японської компанії ispace, яка розробила космічний апарат. Зонд Hakuto-R стартував на ракеті SpaceX Falcon 9 11 грудня 2022 року і взяв подовжений, високоефективний маршрут до Місяця.

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Очікується, що модуль здійснить спробу безпечної посадки на місячну поверхню приблизно наприкінці квітня.

У разі успіху Японія стане лише четвертою країною, яка здійснить м'яку посадку космічного апарату на Місяць, після США, Радянського Союзу та Китаю. Крім того, це буде перший приватний космічний апарат, який здійснить посадку на Місяць, що стане історичним досягненням для приватної космічної галузі. На борту Hakuto-R також знаходиться марсохід Rashid, який належить космічному агентству Об'єднаних Арабських Еміратів.

У своєму твіті компанія ispace пообіцяла ще більше приголомшливих видів з Місяця під час підготовки до посадки. Компанія також працює над другою і третьою місіями, запланованими на 2024 і 2025 роки відповідно.



Апарат Hakuto-R / Фото ispace

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Ця остання подія є важливою віхою для приватної космічної галузі, яка останніми роками досягла значних успіхів. Індія та ізраїльська компанія SpaceIL намагалися здійснити висадку на Місяць у 2019 році, але обидві спроби зазнали невдачі. Успішна посадка космічного апарату Hakuto-R свідчитиме про те, що приватна космічна галузь перебуває на шляху до досягнення ще більш амбітних цілей у майбутньому.