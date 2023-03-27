Що відомо про майбутній політ Starliner

Місія Crew Flight Test стане першим польотом, в якому Starliner візьме на борт людей. Під час історичної місії на борту корабля перебуватимуть два члени екіпажу – астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс. Вони проведуть на МКС близько двох тижнів, після чого повернуться на Землю.

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Астронавти Суніта Вільямс і Баррі Вілмор / Фото NASA, Boeing

Успішне завершення місії льотних випробувань екіпажу має вирішальне значення для Boeing, оскільки це дозволить компанії отримати сертифікат, що дозволяє здійснювати регулярні польоти на МКС. Однак нещодавня затримка є відступом від планів компанії. NASA ще не визначило точну дату туристичної місії Axiom-2, яка передуватиме запуску Starliner.

Космічний корабель Boeing Starliner зіткнувся з кількома невдачами у ході своєї розробки, включаючи невдалий безпілотний тестовий політ у 2019 році. Boeing і NASA працюють над усуненням проблем, що призвели до невдалого польоту, і проводять численні випробування, щоб гарантувати безпеку і надійність космічного корабля.

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Затримка льотного випробування екіпажу розчаровує NASA і Boeing, але зрозуміло, що пріоритетом місії є безпека, особливо, коли вона пілотована. Запуск тепер заплановано на кінець весни 2023 року.