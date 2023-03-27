Наукова команда місії Perseverance та марсохода NASA Curiosity вивчають процес формування марсіанських хмар. Вони сподіваються отримати краще розуміння зміни погодних умов на Червоній планеті, що може допомогти у плануванні майбутніх місій.

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Ці хмари аналогічні земним сріблястим хмарам і розташовані на великих висотах, де промені Сонця можуть їх підсвічувати. Однак на відміну від хмар на Землі, марсіанські сріблясті хмари складаються з кристалів замороженої вуглекислоти, оскільки води в атмосфері Марса мало.

Більше про місію Perseverance на Марсі

Основна місія Perseverance на Марсі – астробіологія, яка охоплює пошук ознак давнього мікробного життя. Окрім вивчення марсіанської атмосфери, марсохід також охарактеризує геологію та клімат планети в минулому, прокладаючи шлях для майбутніх досліджень Марса людиною.

Одне з ключових завдань місії Perseverance – зібрати і зберегти марсіанську породу та реголіт (шмати гірських порід і пил), які будуть використані для поглибленого аналізу на Землі. NASA планує відправити наступні місії у співпраці з Європейським космічним агентством (ESA), щоб зібрати ці запечатані зразки з поверхні і повернути їх на Землю.

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Місія Mars 2020 Perseverance є частиною дослідницької програми NASA "Від Місяця до Марса", яка також включає місії "Артеміда" на Місяць. Ці місії допоможуть підготуватися до освоєння Червоної планети людиною.

Марсохід Perseverance був побудований і управляється Лабораторією реактивного руху NASA (JPL) в Пасадені, штат Каліфорнія, яка керується Каліфорнійським технологічним інститутом (Caltech) для NASA. Команда JPL наразі аналізує зображення марсіанських хмар і сподівається отримати нові знання про атмосферу Червоної планети.