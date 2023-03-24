Походження більшої частини води на Землі залишається в основному невідомим, і популярна гіпотеза припускає, що її принесли на планету багаті на лід метеорити. Однак нове дослідження спростовує цю ідею. Насправді ахондрити, поширений тип кам'яних метеоритів, є одними з найсухіших позаземних мінералів, з вмістом води не більше двох мікрограмів на грам.

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Науковці дослідили ахондрити

Дослідницька група вивчила сім зразків ахондритів щонайменше з п'яти різних планетезималей – небесних тіл, які оберталися навколо Сонячної системи протягом її ранньої історії. Метеорити перебували в розплавленому стані через сильну радіацію під час падіння на Землю, а відсутність характерних округлих включень, хондр, пояснюється повним або частковим розплавленням метеоритного матеріалу.

Щоб точно виміряти вміст магнію, заліза, кальцію, кремнію і води в зразках, вченим довелося ретельно видалити вологу з поверхневих шарів метеоритів за допомогою печі і потужного насоса.

Автори статті стверджують, що їхні висновки мають значення для розуміння спонтанного зародження життя, відомого як абіогенез, і для пошуку слідів життя на інших планетах. Дослідження також спростовує широко поширену гіпотезу про те, що метеорити були основним джерелом води, яка наповнює океани Землі.

Заведено вважати, що якщо об'єкт походить з далеких регіонів Сонячної системи, то він обов'язково містить багато води. Наша стаття впевнено це спростовує. Коли речовина метеорита плавиться, в ній не залишається ніякої вологи,

– говорить один з авторів Суне Нільсен.

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Дослідження демонструє, що хоча метеорити, можливо, і принесли на Землю певну кількість води, вони не були основним джерелом величезних запасів води на планеті. Стаття наголошує на важливості продовження вивчення походження води на нашій планеті та її значення для розвитку життя за її межами.