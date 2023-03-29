Нові висновки ґрунтуються на зразках, привезених з місії китайського марсохода "Чан'е-5". Космічний апарат провів кілька тижнів, збираючи матеріал з поверхні Місяця в грудні 2020 року.

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Де ховається вода

Мова йде про дійсно велику кількість води – 297,6 мільярда тонн. Вона замкнена всередині незвичайних скляних сфер, які потенційно можуть бути використані як майбутнє джерело води для місячних баз, оскільки розкидані по всій поверхні супутника.

Скляні сферули, також відомі як ударне скло або мікротектити, утворюються, коли метеорити врізаються в Місяць зі швидкістю від десятків до сотень тисяч миль на годину, підіймаючи шматки місячної кори над його поверхнею.

Усередині цих ударних шлейфів силіконові мінерали, нагріті до температури розплаву силою зіткнення, утворюють крихітні скляні намистинки, які розсипаються по навколишньому ландшафту.

Ці утворення можуть бути дуже маленькими – лише кілька десятків або сотень мікрометрів у поперечнику.

Нинішні дослідження припускають, що значна частина води на Місяці утворюється з допомогою сонячних вітрів, оскільки іони водню з цих потоків сонячних частинок зв'язуються з киснем, що вже міститься в місячному ґрунті.

Кожна скляна намистина здатна утримувати до 2 000 мікрограмів (0,002 грама) води на кожен грам маси частинки. На основі аналізу сигнатур гідратації, вчені вважають, що намистини можуть накопичувати воду протягом декількох років.

За певних температур деякі з цих намистин вивільняють воду в атмосферу Місяця і на його поверхню. Це може зробити ці сфери ідеальним джерелом води, а також водню і кисню для майбутніх поселень.

Якщо ми хочемо видобути воду зі шматочків скла для майбутніх досліджень Місяця, спочатку ми збираємо їх, потім розплавляємо в духовці та охолоджуємо водяну пару, що виділяється. Зрештою, ви отримаєте трохи рідкої води в пляшці,

– розповідає співавтор дослідження Сен Ху, планетарний геолог з Інституту геології та геофізики Китайської академії наук.

Ударні скляні намистини поширені в місячних ґрунтах, від екватора до полярних широт і зі сходу на захід, по всій поверхні та рівномірно. Це є великим плюсом для вибору місця для бази.