Нові висновки ґрунтуються на зразках, привезених з місії китайського марсохода "Чан'е-5". Космічний апарат провів кілька тижнів, збираючи матеріал з поверхні Місяця в грудні 2020 року.
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Де ховається вода
Мова йде про дійсно велику кількість води – 297,6 мільярда тонн. Вона замкнена всередині незвичайних скляних сфер, які потенційно можуть бути використані як майбутнє джерело води для місячних баз, оскільки розкидані по всій поверхні супутника.
- Скляні сферули, також відомі як ударне скло або мікротектити, утворюються, коли метеорити врізаються в Місяць зі швидкістю від десятків до сотень тисяч миль на годину, підіймаючи шматки місячної кори над його поверхнею.
- Усередині цих ударних шлейфів силіконові мінерали, нагріті до температури розплаву силою зіткнення, утворюють крихітні скляні намистинки, які розсипаються по навколишньому ландшафту.
- Ці утворення можуть бути дуже маленькими – лише кілька десятків або сотень мікрометрів у поперечнику.
Кожна скляна намистина здатна утримувати до 2 000 мікрограмів (0,002 грама) води на кожен грам маси частинки. На основі аналізу сигнатур гідратації, вчені вважають, що намистини можуть накопичувати воду протягом декількох років.
За певних температур деякі з цих намистин вивільняють воду в атмосферу Місяця і на його поверхню. Це може зробити ці сфери ідеальним джерелом води, а також водню і кисню для майбутніх поселень.
Якщо ми хочемо видобути воду зі шматочків скла для майбутніх досліджень Місяця, спочатку ми збираємо їх, потім розплавляємо в духовці та охолоджуємо водяну пару, що виділяється. Зрештою, ви отримаєте трохи рідкої води в пляшці,
– розповідає співавтор дослідження Сен Ху, планетарний геолог з Інституту геології та геофізики Китайської академії наук.
Ударні скляні намистини поширені в місячних ґрунтах, від екватора до полярних широт і зі сходу на захід, по всій поверхні та рівномірно. Це є великим плюсом для вибору місця для бази.