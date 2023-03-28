TRAPPIST-1b в 1,4 раза більша за Землю і є найближчою планетою до зірки в системі TRAPPIST-1. Вчені використали камеру MIRI для вимірювання температури планети, яка виявилася палючою – 230 градусів за Цельсієм вдень. Відсутність будь-яких слідів перерозподілу світла або поглинання вуглекислого газу вказує на те, що атмосфера навряд чи присутня.

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Надії зруйновано

NASA очікувало знайти щільну атмосферу на TRAPPIST-1b, і її відсутність є ударом по надії знайти життя на планеті. Втім, у системі TRAPPIST-1 є ще шість інших планет, схожих на Землю, які потрібно дослідити. TRAPPIST-1e, 1f та 1g є особливо цікавими, оскільки на них є умови, які можуть підтримувати рідку воду і потенційно сприяти існуванню життя.

TRAPPIST-1 є важливою ціллю для NASA, оскільки це найбільш досліджена зоряна система за межами нашої Сонячної системи. За винятком Сонця, червоні карлики, подібні до TRAPPIST-1, є найпоширенішим типом зірок у Чумацькому Шляху, і, ймовірно, на їхніх орбітах обертається багато кам'янистих планет розміром із Землю. Вивчення TRAPPIST-1 та подібних систем може допомогти вченим виявити найкращих кандидатів на життя.

Хоча відкриття відсутності атмосфери на TRAPPIST-1b розчаровує, це все одно значний науковий прорив. Телескоп Джеймса Вебба довів свою здатність збирати детальну інформацію про віддалені об'єкти, яка буде безцінною для майбутніх відкриттів. Існує також ймовірність, що TRAPPIST-1b все ще має дуже тонку атмосферу, яка може відрізнятися від атмосфер планет нашої Сонячної системи.

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На червень заплановані подальші спостереження, які будуть зосереджені на випромінюванні з іншими довжинами хвиль, і є надія, що вони дозволять виявити нові типи атмосфер.