Дослідники припускають, що ці частинки можуть підживлюватися викидами з надр супутників, подібно до гейзерів на Енцеладі, супутнику Сатурна, який, як відомо, має підземний океан. Тож наявність їх може свідчити якраз про рідку воду у підземних океанах.

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Чому це відкриття таке важливе

Можливість існування прихованих океанів на супутниках Урана є інтригуючою, але непевною, оскільки прямих доказів поки що не отримано. Однак дослідники відзначають, що деякі особливості поверхні супутників, помічені "Вояджером-2", такі як розлита і замерзла вода, можуть підтвердити ідею про наявність підземних водойм. Ще ж і надто, три інші великі супутники Урана – Умбріель, Оберон і Титанія – також демонструють ознаки подібних особливостей, що може свідчити про те, що вони теж мають океани.

Важливо! Якщо це підтвердиться, ці підземні океани можуть мати важливі наслідки для астробіології Сонячної системи, оскільки рідка вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо.

Дослідження Урана

Вивчення Урана та його супутників залишається складним завданням, оскільки планета набагато менш досліджена, ніж її газові сусіди-гіганти Юпітер і Сатурн. "Вояджер-2" залишається єдиним космічним апаратом, який пролетів повз Уран, і це було понад 35 років тому. Відтоді до далекого крижаного гіганта не було відправлено жодної місії, частково через його розташування і технічні труднощі досягнення.

Однак нещодавно з'явилися пропозиції відправити на Уран спеціальну місію, наприклад, концепція Uranus Pathfinder від NASA і ESA, яка має на меті запуск у 2030-х роках.

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Дослідження Коена та інших науковців ще більше підвищує інтерес інших дослідників до Урана та його супутників, які мають унікальні характеристики і таємниці, які лише чекають розкриття. Окрім потенціалу підземних океанів, Уран має сильно нахилену вісь, що спричиняє екстремальні сезони та атмосферну динаміку, а також своєрідну кільцеву систему, яка не піддається загальноприйнятим моделям. Розуміння Урана та його супутників може також пролити світло на формування та еволюцію Сонячної системи та екзопланетних систем.