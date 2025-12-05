Сем Альтман вів переговори зі стартапом Stoke Space із Сіетла, який працює над повністю багаторазовою ракетою. Діалоги почалися влітку та активізувалися восени. Інтерес Альтмана полягав у тому, щоб або купити частку, яка дала б йому контроль, або укласти партнерство. Остаточної угоди сторони поки не уклали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Навіщо Альтману власна ракетна компанія?

Мета такого кроку – у перспективі запустити AI-дата-центри на орбіту. У США вже працює понад 5 000 подібних об'єктів, і їхня кількість швидко зростає. Це створює значне навантаження на енергомережу, яка й без того не справляється з темпами розвитку технологій штучного інтелекту.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують: до 2027 року споживання електроенергії дата-центрами зросте на 50%, а до 2030-го – до 165%. Технологічні компанії вкладають мільярди у нові потужності, проте навіть вони визнають, що на Землі є межа для таких об'єктів.

У нещодавньому інтерв’ю Альтман припустив, що з часом значна частина світу буде вкрита дата-центрами, але запропонував альтернативу – вивести частину інфраструктури за межі планети. Він зазначив, що конкретних рішень наразі немає, однак космос може стати напрямком для подальшого розвитку. Там дата-центри могли б працювати завдяки енергії Сонця, яку уловлюватимуть сонячні панелі.

Як пише The Wall Street Journal, раніше Альтман також обговорював ідею побудови сфери Дайсона – гігантської конструкції, що мала б збирати енергію світла майже повністю. Це підкреслює його зацікавлення у пошуку масштабних рішень для проблеми з енергоспоживанням AI.

Щодо Stoke Space, компанія працює над середньоважкою, повністю багаторазовою ракетою Nova, яка має стати конкурентом Falcon 9 від SpaceX. Потенційна інвестиція Альтмана могла б загострити його давній конфлікт з Ілоном Маском, що виник через суперечки про майбутнє OpenAI. Участь у космічному бізнесі могла б стати для Альтмана способом одночасно розвивати власні технологічні ідеї та посилювати позиції на тлі суперництва з Маском.

Яким буде майбутній пристрій від OpenAI?

У Сан-Франциско на щорічному Demo Day Emerson Collective Сем Альтман і Джоні Айв вперше детальніше поговорили про спільний апаратний проєкт. Хоча OpenAI не розкриває характеристик прототипу, відомо, що це буде компактний, імовірно безекранний пристрій, створений після придбання OpenAI студії io, яку заснував Айв. Мета – зробити штучний інтелект більш природною частиною повсякденного життя.

Новий пристрій має передати зовсім іншу атмосферу — "як сидіти в красивій хатині біля озера в горах", сказав він. На думку Альтмана, AI має працювати у фоновому режимі, відсіювати зайве, показувати інформацію тільки у доречний момент і враховувати контекст життя користувача. Він підкреслив, що довіра до такого помічника з часом зростатиме саме завдяки його здатності бути корисним у довгостроковій перспективі.