Це призвело до розуміння Роном, як він зауважив у інтерв'ю Big Think, критичної помилки в тому, як сучасне суспільство сприймає екологію та глобальну економіку, пояснює 24 Канал.

У чому полягає справжня крихкість нашого світу за словами астронавта?

Рон Гаран за свою кар'єру провів у космічному просторі 178 днів, здійснивши загалом 2842 оберти навколо Землі. Під час перебування на Міжнародній космічній станції він відчув стан, відомий як "ефект огляду" – особливе відчуття, що виникає у людей при погляді на рідну планету з висоти.



Рон Гаран / Фото Space.com

Гаран згадує неймовірні візуальні образи: грозові розряди, схожі на спалахи папараці, та танцюючі штори полярного сяйва, які здавалися настільки близькими, що їх можна було торкнутися рукою.

Проте найбільш вражаючим для нього стало усвідомлення неймовірної тонкості земної атмосфери, яка захищає життя і за товщиною нагадує аркуш паперу. Астронавт зазначив, що людство живе у стані ілюзії, оскільки наші штучні системи розглядають планету та її механізми життєзабезпечення лише як додаток до глобальної економіки.

Насправді ж такі явища, як зміна клімату, вирубка лісів та втрата біорізноманіття, є лише наслідками головної проблеми – ми не сприймаємо себе як частину єдиної планетарної системи.

Після повернення додому Гаран продовжує працювати над тим, щоб зробити світ безпечнішим і чистішим, розповідає Unilad.

Він переконаний, що людству необхідно змінити ієрархію мислення: на першому місці має бути планета, потім суспільство і лише після цього – економіка. На думку астронавта, мир на Землі можливий лише тоді, коли ми визнаємо факт взаємозв’язку всієї реальності та почнемо діяти як єдине ціле.

Хто такий Рон Гарран?