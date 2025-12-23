Згідно з "Есхатологічною гіпотезою" Девіда Кіппінга з Колумбійського університету, перший контакт, найімовірніше, відбудеться з цивілізацією, яка перебуває у стані краху або нестабільності, оскільки саме такі події є найбільш помітними у Всесвіті, розповідає 24 Канал.

Чому це може бути саме сигнал про порятунок?

Девід Кіппінг, директор лабораторії Cool Worlds Lab при Колумбійському університеті та автор популярного YouTube-каналу Cool Worlds, опублікував нову статтю під назвою "Есхатологічна гіпотеза" у фаховому виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

У своїй роботі вчений стверджує, що наші уявлення про перший контакт, сформовані кіноіндустрією – від вторгнення флотилій до медичних експериментів над людьми – є вкрай малоймовірними. І справа не лише у фантастичності цих сюжетів, а у природі того, як ми виявляємо нові об'єкти у космосі.

Кіппінг пояснює, що перші відкриття в астрономії майже ніколи не є репрезентативними для всього класу об'єктів. Зазвичай ми спочатку знаходимо те, що має найпотужніший, "найгучніший" сигнал, через обмеженість наших інструментів та методику пошуку. Історія науки підтверджує це правило.

Екзопланети свідчать на користь гіпотези

Яскравим прикладом є виявлення екзопланет. Перші планети за межами Сонячної системи були знайдені на початку 1990-х років навколо пульсарів. Ці об'єкти працюють як надточні космічні маяки, і навіть невеликі планети поруч із ними помітно порушують їхній ритм.

Однак зараз, маючи в архіві NASA понад 6000 підтверджених екзопланет, ми знаємо, що менш як 10 з них обертаються навколо пульсарів. Вони були першими не тому, що вони поширені, а тому, що їх було найлегше помітити.

Те саме стосується зірок, які ми бачимо неозброєним оком. У нічному небі можна розгледіти близько 2500 світил, і третина з них – це еволюціонуючі гіганти. Це не означає, що гігантів у космосі більшість; просто їхній сигнал набагато сильніший за тьмяні червоні карлики, які є найпоширенішим типом зірок (наш найближчий сусід – саме такий, але він невидимий для ока).

Кіппінг переносить цю логіку на пошук позаземного розуму. Він пропонує аналогію з надновими зірками: вони надзвичайно яскраві й легко спостерігаються саме тому, що перебувають у процесі знищення.

"Есхатологічна гіпотеза" (від слова "есхатологія" – вчення про кінець світу) припускає, що перша підтверджена технологічна цивілізація, яку ми знайдемо, буде атиповим, екстремальним прикладом. Її техносигнатура буде аномально сильною саме через те, що цивілізація переживає перехідний, нестабільний або навіть термінальний етап.

Гучні сигнали можуть бути побічним продуктом занепаду.

Наприклад, деякі науковці вважають, що людство стає нестабільним через зміни клімату, розповідає Science Alert. Зростання вуглецевих викидів та забруднення атмосфери можуть виглядати для стороннього спостерігача як яскрава техносигнатура цивілізації, що котиться у прірву.

Інший варіант – сигнал може бути свідомим, відчайдушним криком про допомогу. Кіппінг навіть припускає, що знаменитий сигнал "Wow!", зафіксований у 1977 році, міг бути саме таким передсмертним посланням.

Чому "Есхатологічна гіпотеза" дає корисну перспективу для науки?

Ця гіпотеза має практичні наслідки для стратегії пошуків. Замість того щоб шукати специфічні, вузько визначені ознаки технологій, нам слід зосередитися на широкому моніторингу неба.

Такі обсерваторії, як Віри Рубін або Sloan Digital Sky Survey, які постійно сканують небо на предмет змін, мають найбільші шанси на успіх.

Кіппінг радить шукати аномальні транзієнти (короткочасні явища) – дивні спалахи яскравості, спектральні аномалії чи рух, які важко пояснити природними астрофізичними процесами. Саме серед таких "гучних" подій може ховатися слід іншого розуму, навіть якщо він вже згас.