Ще три роки тому кількість виявлених екзопланет становила 5000, а вже 17 вересня 2025 року NASA повідомило про нове досягнення, що символічно збіглося з річницею підтвердження першої екзопланети біля сонцеподібної зорі, 51 Pegasi b, яке сталося 6 жовтня 1995 року, розповідає 24 Канал.

Цікавий факт! Найпершу екзопланету виявили у 1992 році, але вона оберталася навколо пульсара – нейтронної зорі.

Яка планета стала ювілейною?

У NASA пояснюють, що не існує якоїсь конкретної планети, яка стала шеститисячною. Підтверджені світи додаються до загального каталогу вченими з усього світу на постійній основі.

На момент написання новини в архіві NASA налічувалося вже 6007 екзопланет, а ще понад 8000 кандидатів очікують на своє підтвердження.

Найбільший внесок у ці відкриття зробили космічні місії NASA: телескоп "Кеплер", який уже завершив свою роботу, знайшов понад 2600 планет, а його наступник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) – 693.

Що взагалі таке "екзопланета"?

Екзопланета Це будь-яка планета, що обертається навколо зірки за межами нашої Сонячної системи. Термін "екзопланета" походить від грецького слова "екзо", що означає "зовнішній". Тож екзопланети це планети, які належать до інших зоряних систем. Науковці активно шукають їх, щоб зрозуміти, як формуються планетарні системи, та, що найголовніше, щоб знайти ознаки життя в інших куточках галактики.

Якими є ці відкриті екзопланети?

Подібно до планет нашої Сонячної системи, вони можуть сильно відрізнятися за своїми характеристиками:

Газові гіганти : Масивні світи, схожі на Юпітер чи Сатурн, що складаються переважно з водню та гелію.

: Масивні світи, схожі на Юпітер чи Сатурн, що складаються переважно з водню та гелію. Крижані гіганти : Планети, подібні до Урана та Нептуна.

: Планети, подібні до Урана та Нептуна. Суперземлі : Кам'янисті або крижані планети, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів.

: Кам'янисті або крижані планети, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів. Землеподібні планети: Кам'янисті світи, порівнянні за розміром та масою з Землею.

Серед підтверджених світів переважають нептуноподібні планети – їх 2035, пояснює Space.com. Це світи, схожі за розміром на Нептун та Уран, з атмосферами, де домінують водень і гелій, та ядрами з каменю і важких металів.

Також у списку є 1984 газових гігантів, подібних до Юпітера, та 1761 суперземель – планет, які більші за Землю, але легші за Нептун.

Крім того, вчені виявили 700 землеподібних, тобто кам'янистих, планет. Сім знайдених світів віднесли до "невідомого" типу.

Чому науковці шукають екзопланети?

Кожне таке відкриття є цілим світом, порівнянним з планетами нашої Сонячної системи. Серед них є справді екзотичні об'єкти: планета, одна половина якої вкрита лавою, світ, що складається з алмазів і здатний відновлювати свою атмосферу, та планета, що мчить крізь космос зі швидкістю понад 1,6 мільйона кілометрів на годину.

Пошук екзопланет є одним із найважливіших напрямів сучасної астрономії з кількох причин:

Пошук позаземного життя

Розуміння формування планет

Вивчення різноманітності світів

Оцінка унікальності Землі

За словами Доун Джеліно, керівниці Програми дослідження екзопланет NASA, вивчення кожного типу планет дає інформацію про умови, за яких вони можуть утворюватися. Ці знання мають вирішальне значення для розуміння того, наскільки поширеними можуть бути планети, схожі на Землю, і де їх варто шукати, щоб знайти відповідь на питання, чи самотні ми у Всесвіті.

Попри значні успіхи, вчені зазначають, що ще не знайшли найголовнішого – планети, яка була б точною копією нашої.

Які телескопи шукають екзопланети?

Kepler

Раніше головним інструментом був космічний телескоп "Кеплер", запущений NASA у 2009 році. Він став справжнім революціонером у пошуку екзопланет.



Космічний телескоп Kepler / Фото NASA

Його головною місією було визначити, наскільки поширеними є землеподібні планети в нашій галактиці, особливо ті, що перебувають у "придатній для життя зоні". Для цього "Кеплер" використовував транзитний метод: він безперервно спостерігав за яскравістю понад 150 000 зірок в одній ділянці неба в сузір'ї Лебедя.

Коли планета проходила перед своєю зіркою, телескоп фіксував ледь помітне, періодичне падіння яскравості. За дев'ять років роботи, навіть після часткової відмови обладнання, "Кеплер" відкрив понад 2600 підтверджених екзопланет, довівши, що планети у Молочному Шляху є скоріше правилом, аніж винятком. Його місія завершилася у 2018 році, але величезний масив зібраних даних досі аналізується вченими.

TESS

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) – це наступник "Кеплера", запущений NASA у 2018 році. На відміну від свого попередника, який дивився в одну точку, TESS має на меті дослідити майже все небо.

Він ділить небесну сферу на 26 секторів і спостерігає за кожним з них протягом приблизно 27 днів. Головна мета TESS – знайти екзопланети, що обертаються навколо найближчих і найяскравіших зір.

Такі планети є ідеальними кандидатами для подальшого, більш детального вивчення за допомогою потужніших інструментів, як-от космічний телескоп Джеймса Вебба. TESS вже виявив тисячі планет-кандидатів, сотні з яких були підтверджені.

Його робота полягає не стільки в підрахунку планет, скільки у створенні каталогу найцікавіших світів для майбутніх досліджень їхніх атмосфер та пошуку ознак життя.