Еще три года назад количество обнаруженных экзопланет составляло 5000, а уже 17 сентября 2025 года NASA сообщило о новом достижении, что символично совпало с годовщиной подтверждения первой экзопланеты возле солнцеподобной звезды, 51 Pegasi b, которое произошло 6 октября 1995 года, рассказывает 24 Канал.

Интересный факт! Самую первую экзопланету обнаружили в 1992 году, но она вращалась вокруг пульсара – нейтронной звезды.

Какая планета стала юбилейной?

В NASA объясняют, что не существует какой-то конкретной планеты, которая стала шеститысячной. Подтвержденные миры добавляются к общему каталог учеными со всего мира на постоянной основе.

На момент написания новости в архиве NASA насчитывалось уже 6007 экзопланет, а еще более 8000 кандидатов ожидают своего подтверждения.

Наибольший вклад в эти открытия сделали космические миссии NASA: телескоп "Кеплер", который уже завершил свою работу, нашел более 2600 планет, а его преемник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) – 693.

Что вообще такое "экзопланета"?

Экзопланета Это любая планета, вращающаяся вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы. Термин "экзопланета" происходит от греческого слова "экзо", что означает "внешний". Поэтому экзопланеты это планеты, которые принадлежат к другим звездным системам. Ученые активно ищут их, чтобы понять, как формируются планетарные системы, и, что самое главное, чтобы найти признаки жизни в других уголках галактики.

Каковы эти открытые экзопланеты?

Подобно планетам нашей Солнечной системы, они могут сильно отличаться по своим характеристикам:

Газовые гиганты : Массивные миры, похожие на Юпитер или Сатурн, состоящие преимущественно из водорода и гелия.

: Массивные миры, похожие на Юпитер или Сатурн, состоящие преимущественно из водорода и гелия. Ледяные гиганты : Планеты, подобные Урану и Нептуну.

: Планеты, подобные Урану и Нептуну. Суперземли : Каменистые или ледяные планеты, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов.

: Каменистые или ледяные планеты, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. Землеподобные планеты: Каменистые миры, сопоставимы по размеру и массе с Землей.

Среди подтвержденных миров преобладают нептуноподобные планеты – их 2035, объясняет Space.com. Это миры, похожие по размеру на Нептун и Уран, с атмосферами, где доминируют водород и гелий, и ядрами из камня и тяжелых металлов.

Также в списке есть 1984 газовых гигантов, подобных Юпитеру, и 1761 суперземель – планет, которые больше Земли, но легче Нептуна.

Кроме того, ученые обнаружили 700 землеподобных, то есть каменистых, планет. Семь найденных миров отнесли к "неизвестному" типу.

Почему ученые ищут экзопланеты?

Каждое такое открытие является целым миром, сравнимым с планетами нашей Солнечной системы. Среди них есть действительно экзотические объекты: планета, одна половина которой покрыта лавой, мир, состоящий из алмазов и способен восстанавливать свою атмосферу, и планета, что мчится сквозь космос со скоростью более 1,6 миллиона километров в час.

Поиск экзопланет является одним из важнейших направлений современной астрономии по нескольким причинам:

Поиск внеземной жизни

Понимание формирования планет

Изучение разнообразия миров

Оценка уникальности Земли

По словам словам Доун Джелино, руководительницы Программы исследования экзопланет NASA, изучение каждого типа планет дает информацию об условиях, при которых они могут образовываться. Эти знания имеют решающее значение для понимания того, насколько распространенными могут быть планеты, похожие на Землю, и где их стоит искать, чтобы найти ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

Несмотря на значительные успехи, ученые отмечают, что еще не нашли самого главного – планеты, которая была бы точной копией нашей.

Какие телескопы ищут экзопланеты?

Kepler

Ранее главным инструментом был космический телескоп "Кеплер", запущенный NASA в 2009 году. Он стал настоящим революционером в поиске экзопланет.



Космический телескоп Kepler / Фото NASA

Его главной миссией было определить, насколько распространены землеподобные планеты в нашей галактике, особенно те, что находятся в "пригодной для жизни зоне". Для этого "Кеплер" использовал транзитный метод: он непрерывно наблюдал за яркостью более 150 000 звезд в одном участке неба в созвездии Лебедя.

Когда планета проходила перед своей звездой, телескоп фиксировал едва заметное, периодическое падение яркости. За девять лет работы, даже после частичного отказа оборудования, "Кеплер" открыл более 2600 подтвержденных экзопланет, доказав, что планеты в Млечном Пути являются скорее правилом, чем исключением. Его миссия завершилась в 2018 году, но огромный массив собранных данных до сих пор анализируется учеными.

TESS

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) – это преемник "Кеплера", запущен NASA в 2018 году. В отличие от своего предшественника, который смотрел в одну точку, TESS имеет целью исследовать почти все небо.

Он делит небесную сферу на 26 секторов и наблюдает за каждым из них в течение примерно 27 дней. Главная цель TESS – найти экзопланеты, вращающиеся вокруг ближайших и самых ярких звезд.

Такие планеты являются идеальными кандидатами для дальнейшего, более детального изучения с помощью более мощных инструментов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба. TESS уже обнаружил тысячи планет-кандидатов, сотни из которых были подтверждены.

Его работа заключается не столько в подсчете планет, сколько в создании каталога самых интересных миров для будущих исследований их атмосфер и поиска признаков жизни.