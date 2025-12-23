Согласно "Эсхатологической гипотезе" Дэвида Киппинга из Колумбийского университета, первый контакт, вероятнее всего, состоится с цивилизацией, которая находится в состоянии краха или нестабильности, поскольку именно такие события являются наиболее заметными во Вселенной, рассказывает 24 Канал.

Почему это может быть именно сигнал о спасении?

Дэвид Киппинг, директор лаборатории Cool Worlds Lab при Колумбийском университете и автор популярного YouTube-канала Cool Worlds, опубликовал новую статью под названием "Эсхатологическая гипотеза" в профессиональном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В своей работе ученый утверждает, что наши представления о первом контакте, сформированные киноиндустрией – от вторжения флотилий до медицинских экспериментов над людьми – являются крайне маловероятными. И дело не только в фантастичности этих сюжетов, а в природе того, как мы обнаруживаем новые объекты в космосе.

Киппинг объясняет, что первые открытия в астрономии почти никогда не являются репрезентативными для всего класса объектов. Обычно мы сначала находим то, что имеет самый мощный, "громкий" сигнал, из-за ограниченности наших инструментов и методики поиска. История науки подтверждает это правило.

Экзопланеты свидетельствуют в пользу гипотезы

Ярким примером является обнаружение экзопланет. Первые планеты за пределами Солнечной системы были найдены в начале 1990-х годов вокруг пульсаров. Эти объекты работают как сверхточные космические маяки, и даже небольшие планеты рядом с ними заметно нарушают их ритм.

Однако сейчас, имея в архиве NASA более 6000 подтвержденных экзопланет, мы знаем, что менее 10 из них вращаются вокруг пульсаров. Они были первыми не потому, что они распространены, а потому, что их было легче всего заметить.

То же самое касается звезд, которые мы видим невооруженным глазом. В ночном небе можно разглядеть около 2500 светил, и треть из них – это эволюционирующие гиганты. Это не значит, что гигантов в космосе большинство; просто их сигнал гораздо сильнее тусклых красных карликов, которые являются самым распространенным типом звезд (наш ближайший сосед – именно такой, но он невидим для глаза).

Киппинг переносит эту логику на поиск внеземного разума. Он предлагает аналогию со сверхновыми звездами: они чрезвычайно яркие и легко наблюдаются именно потому, что находятся в процессе уничтожения.

"Эсхатологическая гипотеза" (от слова "эсхатология" – учение о конце света) предполагает, что первая подтвержденная технологическая цивилизация, которую мы найдем, будет атипичным, экстремальным примером. Ее техносигнатура будет аномально сильной именно из-за того, что цивилизация переживает переходный, нестабильный или даже терминальный этап.

Громкие сигналы могут быть побочным продуктом упадка.

Например, некоторые ученые считают, что человечество становится нестабильным из-за изменений климата, рассказывает Science Alert. Рост углеродных выбросов и загрязнения атмосферы могут выглядеть для стороннего наблюдателя как яркая техносигнатура цивилизации, катящейся в пропасть.

Другой вариант – сигнал может быть сознательным, отчаянным криком о помощи. Киппинг даже предполагает, что знаменитый сигнал "Wow!", зафиксированный в 1977 году, мог быть именно таким предсмертным посланием.

Почему "Эсхатологическая гипотеза" дает полезную перспективу для науки?

Эта гипотеза имеет практические последствия для стратегии поисков. Вместо того чтобы искать специфические, узко определенные признаки технологий, нам следует сосредоточиться на широком мониторинге неба.

Такие обсерватории, как Веры Рубин или Sloan Digital Sky Survey, которые постоянно сканируют небо на предмет изменений, имеют наибольшие шансы на успех.

Киппинг советует искать аномальные транзиенты (кратковременные явления) – странные вспышки яркости, спектральные аномалии или движение, которые трудно объяснить естественными астрофизическими процессами. Именно среди таких "громких" событий может скрываться след другого разума, даже если он уже погас.