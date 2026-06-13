Про це заявив головний командувач військово-космічних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут, пише Politico.

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Що у Німеччині кажуть про можливу ескалацію у космосі?

Траут зазначив, що "на самому верху ескалації" існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті.

На запитання, чи вважає він це реалістичним, Траут відповів, що не може цього виключати.

Ядерний вибух у космосі не виглядатиме як звичайний удар по Землі. Але його наслідки можуть бути руйнівними для сучасних суспільств та військових, які покладаються на супутники для зв'язку, навігації, банківської справи, транспорту, прогнозування погоди та військового цільового призначення.

Якщо щось подібне до Starfish Prime (висотне ядерне випробування США 1962 року – 24 Канал) станеться сьогодні, до третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті може перестати функціонувати протягом наступних тижнів і місяців,

– передає слова генерала видання.

Траут попередив, що це погіршить проблему космічного сміття та збільшить ризик каскадних зіткнень – так званий ефект Кесслера.

"Можливо навіть, що певні орбітальні висоти більше не будуть придатними для використання протягом десятиліть", – зауважив він.

Сама ж Німеччина прагне перетворити космос на центральний стовп своєї оборонної політики. Нова стратегія космічної безпеки Німеччини передбачає, що Бундесвер повинен бути здатним не лише захищати доступ Німеччини та її союзників до космосу, але й обмежувати можливості противника використовувати його.

Німеччина придбає некінетичні системи, включаючи глушилки та лазери, а також інспекційні супутники та, в довгостроковій перспективі, космічні літаки для захисту німецьких супутників, інспектування систем противника та потенційних дій проти них.

Траут зазначив, що загрози в космосі значно розвинулися за останні роки: від глушіння GPS та лазерів до фізичних атак на супутники.

До слова, нещодавно стало відомо, що європейські вчені зафіксували незвичну активність у навколоземному просторі, яка безпосередньо впливає на роботу мільйонів пристроїв на Землі.

Короткі, але потужні сплески радіоперешкод вимикають супутникову навігацію на величезних територіях, створюючи нові виклики для авіації та морського транспорту. Припускають, що цього причетна Росія.