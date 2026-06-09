Що стоїть за масштабними збоями навігації?

Дослідницька група під керівництвом Тодда Хамфріса з Техаського університету в Остіні разом із фахівцями Стенфордського університету провела масштабний аналіз даних наземних станцій, що приймають сигнали глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS). Учені виявили чітку закономірність високопотужних перешкод, які тривають менше 10 секунд, але одночасно охоплюють територію від Норвегії до Іспанії та Польщі, а іноді досягають Гренландії й Канади. Про це пише видання Ars Technica.

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Проаналізувавши дані за період з січня 2019 по квітень 2026 року, дослідники виявили 75 днів, коли відбувалися потужні події придушення сигналу в діапазоні частот GPS L1, центрованому на 1575,42 мегагерца. Цікаво, що перешкоди найчастіше виникали по вівторках, середах та четвергах у робочі години за європейським часом.

Оскільки аномалія одночасно вражала приймачі на відстані тисяч кілометрів, Хамфріс та його колеги розрахували, що джерело випромінювання повинно перебувати на висоті щонайменше 1200 кілометрів над Землею.

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Я більше не можу впевнено стверджувати, що це випадковість,

– прокоментував професор Техаського університету в Остіні Тодд Хамфріс.

Для точної ідентифікації джерела вчені використали дані про необроблений радіосигнал, які зафіксували станції в Амстердамі та Тронхеймі під час події 11 лютого 2026 року. Розрахувавши різницю в часі прибуття сигналу, дослідники побудували математичну модель поверхні, де могло перебувати джерело.

Результати ідеально збіглися з орбітою російського супутника Космос 2546, зазначено в дослідженні на arXiv. Це апарат системи "Єдина космічна система" (ЄКС), яку росіяни створили для раннього попередження про пуски балістичних ракет.

Ці супутники рухаються по високоеліптичних орбітах типу "Молнія", що дозволяє їм тривалий час перебувати над північною півкулею Землі. Фахівці виявили, що під час кожного випадку зникнення сигналу GPS хоча б один такий російський апарат перебував високо над горизонтом у зоні прямої видимості постраждалих регіонів. При цьому сигнал перешкод мав невелике зміщення щодо стандартної частоти навігації – пік випромінювання припадав на 1577,5 мегагерца.

Ці сигнали, без сумніву, є навмисними та розміщені на частотах супутникових систем навігації або навколо них,

– заявив керівник відділу стійкого позиціонування компанії GMV Річард Боуден.

Аналіз показав, що російська система також здатна створювати перешкоди в нижньому діапазоні частот, який використовує китайська навігаційна мережа BeiDou – близько 1558,5 мегагерца.

Попри те, що офіційний Кремль не коментує ситуацію, а Європейський Союз засекретив результати власних розслідувань, експерти вбачають у цьому ознаки підготовки до масштабної радіоелектронної війни. Тодд Хамфріс припускає, що зараз росіяни лише тестують обладнання на сусідніх частотах, але в разі гарячого конфлікту вони зможуть миттєво переналаштувати передавачі прямо на смугу GPS, що призведе до катастрофічних наслідків для цивільної та військової інфраструктури.

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Такі дії вписуються в загальну стратегію Росії щодо нейтралізації космічних активів Заходу. У 2026 році представники Космічного командування США вже попереджали про розгортання росіянами протисупутникової зброї. Теперішні маніпуляції з навігаційним сигналом професор Хамфріс називає масштабною ескалацією фонового конфлікту в електронному просторі, який триває прямо зараз над головами мільйонів людей.