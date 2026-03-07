Які шанси людства повторити долю прадавніх рептилій?

Гігантський астероїд, який став причиною зникнення динозаврів приблизно 66 мільйонів років тому, мав розмір щонайменше 10 кілометрів у діаметрі. Його падіння спровокувало жахливі наслідки: гігантські цунамі, масштабні лісові пожежі та щільну завісу пилу, яка на тривалий час затьмарила небо по всьому світу, пише 24 Канал.

Дивіться також Тиранозаври вміли бігати навшпиньки, показав останній аналіз їхніх ніг

Згідно з аналізом кратерів на поверхні нашої планети, небесні тіла такого масштабу врізаються в Землю приблизно один раз на 50 – 100 мільйонів років, за даними NASA.

Менші об'єкти, чий діаметр становить близько 1 кілометра, падають частіше – орієнтовно раз на мільйон років, причому останній такий випадок стався близько 900 000 років тому, як зазначає New Scientist.

Ці цифри можуть викликати певне занепокоєння, проте сучасна цивілізація має суттєву перевагу над динозаврами – здатність спостерігати за космосом та аналізувати побачене.

Науковці активно досліджують навколоземний простір, намагаючись виявити потенційно небезпечні траєкторії. На сьогодні астрономи відстежують тисячі об'єктів, і лише приблизно 35 із них мають шанси на зіткнення з нашою планетою в найближчі 100 років, що перевищують один на мільйон.

Більшість цих тіл мають розмір менше 100 метрів, а ймовірність їхнього падіння залишається надзвичайно низькою. Це дає підстави стверджувати, що апокаліптичний удар астероїда протягом нашого життя майже напевно не відбудеться.

Визначення того, скільки небезпечних каменів ми вже виявили, базується на складних математичних розрахунках, що враховують потужність телескопів та об'єм уже дослідженого неба.

Дослідники впевнені, що їм вдалося знайти абсолютно всі потенційно небезпечні астероїди розміром від 10 кілометрів і більше.

Отже, сценарій повного знищення життя за зразком епохи динозаврів наразі виглядає вкрай малоймовірним. Що стосується об'єктів діаметром близько 1 кілометра, то фахівці виявили близько 80 відсотків таких тіл, тому несподівана поява подібного гіганта також є сумнівною.

Найбільшу тривогу у вчених викликають так звані "вбивці міст" – астероїди розміром близько 100 метрів. Наразі людство відстежує менше половини таких об'єктів, які можуть ховатися в глибинах космосу і, наприклад, з'являтися неочікувано близько, в останній момент показуючись зі сліпучого сонячного проміння, як це вже було не так давно.

Камені розміром менше 100 метрів зазвичай не становлять глобальної загрози: вони або згоряють в атмосфері, або завдають локальних пошкоджень.

Який захист у нас є?

Захистити планету нам допомагають спеціальні космічні інструменти. Окрім звичайних обсерваторій, на 2028 рік заплановано запуск спеціалізованого апарату NEO Surveyor, який має значно підвищити точність відстеження космічних загроз, пише SpaceNews.

Крім спостереження, людство вже випробовує активні методи захисту. У 2022 році місія NASA DART успішно продемонструвала можливість зміни траєкторії астероїда шляхом кінетичного удару. Якщо небезпечний об'єкт буде виявлено за кілька років до прогнозованого зіткнення, науковці зможуть змінити його шлях так, щоб він пройшов повз Землю.

Куди впаде астероїд і яку шкоду він може спричинити?

Навіть якщо спроба відхилити астероїд виявиться невдалою, наслідки не обов'язково будуть фатальними для людства. Величезна частина земної поверхні не заселена людьми. Менше 15 відсотків суші та лише близько 4,3 відсотка загальної площі планети змінені або освоєні людиною. Найімовірніше, космічний гість впаде в океан або в безлюдну пустелю.

У випадку прямої загрози населеним пунктам діятимуть ті самі протоколи, що і при інших природних лихах: евакуація та заходи з мінімізації збитків.

Удар неминучий, але питання – коли

Зіткнення з астероїдом у далекому майбутньому є неминучим фактом, але завдяки розвитку технологій ми маємо реальні шанси запобігти катастрофі. Тож замість того, щоб піддаватися тривозі, варто зосередитися на вдосконаленні систем реагування.