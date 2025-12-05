Сэм Альтман вел переговоры со стартапом Stoke Space из Сиэтла, который работает над полностью многоразовой ракетой. Диалоги начались летом и активизировались осенью. Интерес Альтмана заключался в том, чтобы либо купить долю, которая дала бы ему контроль, или заключить партнерство. Окончательного соглашения стороны пока не заключили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Смотрите также Сэм Альтман раскрыл детали будущего устройства OpenAI – какие особенности нового гаджета

Зачем Альтману собственная ракетная компания?

Цель такого шага – в перспективе запустить AI-дата-центры на орбиту. В США уже работает более 5 000 подобных объектов, и их количество быстро растет. Это создает значительную нагрузку на энергосеть, которая и без того не справляется с темпами развития технологий искусственного интеллекта.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют: к 2027 году потребление электроэнергии дата-центрами вырастет на 50%, а к 2030-му – до 165%. Технологические компании вкладывают миллиарды в новые мощности, однако даже они признают, что на Земле есть предел для таких объектов.

В недавнем интервью Альтман предположил, что со временем значительная часть мира будет покрыта дата-центрами, но предложил альтернативу – вывести часть инфраструктуры за пределы планеты. Он отметил, что конкретных решений пока нет, однако космос может стать направлением для дальнейшего развития. Там дата-центры могли бы работать благодаря энергии Солнца, которую будут улавливать солнечные панели.

Как пишет The Wall Street Journal, ранее Альтман также обсуждал идею построения сферы Дайсона – гигантской конструкции, которая должна была бы собирать энергию света почти полностью. Это подчеркивает его интерес в поиске масштабных решений для проблемы с энергопотреблением AI.

Что касается Stoke Space, компания работает над среднетяжелой, полностью многоразовой ракетой Nova, которая должна стать конкурентом Falcon 9 от SpaceX. Потенциальная инвестиция Альтмана могла бы обострить его давний конфликт с Илоном Маском, возникший из-за споров о будущем OpenAI. Участие в космическом бизнесе могло бы стать для Альтмана способом одновременно развивать собственные технологические идеи и усиливать позиции на фоне соперничества с Маском.

Каким будет будущее устройство от OpenAI?

В Сан-Франциско на ежегодном Demo Day Emerson Collective Сэм Альтман и Джони Айв впервые подробнее поговорили о совместном аппаратном проекте. Хотя OpenAI не раскрывает характеристик прототипа, известно, что это будет компактное, предположительно безэкранное устройство, созданное после приобретения OpenAI студии io, которую основал Айв. Цель – сделать искусственный интеллект более естественной частью повседневной жизни.

Новое устройство должно передать совсем другую атмосферу - "как сидеть в красивой хижине у озера в горах", сказал он. По мнению Альтмана, AI должен работать в фоновом режиме, отсеивать лишнее, показывать информацию только в уместный момент и учитывать контекст жизни пользователя. Он подчеркнул, что доверие к такому помощнику со временем будет расти именно благодаря его способности быть полезным в долгосрочной перспективе.