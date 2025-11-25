В Сан-Франциско на ежегодном Demo Day Emerson Collective Сэм Альтман и Джони Айв впервые подробнее поговорили о совместном аппаратном проекте. Хотя OpenAI не раскрывает характеристик прототипа, известно, что это будет компактное, предположительно безэкранное устройство, созданное после приобретения OpenAI студии io, которую основал Айв. Цель – сделать искусственный интеллект более естественной частью повседневной жизни. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на разговор с Emerson Collective.

Смотрите также Предыдущие версии ChatGPT вредили психическому здоровью – новое исследование

Что известно о новом устройстве OpenAI?

Альтман объяснил, что реакция людей на гаджет будет примерно такой: "это все?.... Оно такое простое". По его мнению, именно простота является ключом к новой категории продуктов. Он сравнил устройство с iPhone, назвав смартфон Apple "вершиной потребительской электроники" и поделив собственную жизнь на эпохи до и после его появления.

Однако современные технологии, по словам руководителя OpenAI, стали слишком громкими и отвлекающими. Он описал взаимодействие с нынешними приложениями как прогулку по Таймс-Сквер: яркие оповещения, шум, поток мелких раздражителей. Такие вещи, считает Альтман, забирают спокойствие и не дают пользователю сосредоточиться.

Как пишет TechCrunch, новое устройство должно передать совсем другую атмосферу - "как сидеть в красивой хижине у озера в горах", сказал он. По мнению Альтмана, AI должен работать в фоновом режиме, отсеивать лишнее, показывать информацию только в уместный момент и учитывать контекст жизни пользователя. Он подчеркнул, что доверие к такому помощнику со временем будет расти именно благодаря его способности быть полезным в долгосрочной перспективе.

Айв в разговоре с Лорен Пауэлл Джобс заметил, что их команда стремится создать продукт, который выглядит почти наивно простым, но одновременно является умным і естественным в использовании - настолько, что им хочется пользоваться без напряжения или страха ошибиться. По его словам, устройство планируют представить менее чем за два года.

Почему Сэм Альтман запускает конкурента Neuralink?

Соучредитель OpenAI Сэм Альтман готовится к запуску нового амбициозного проекта. Речь идет о стартапе в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов, который станет прямым конкурентом компании Илона Маска Neuralink. Это еще больше обостряет и без того напряженное соперничество между двумя крупными фигурами технологической индустрии.

Новая компания, получившая название Merge Labs, имеет целью разработку и совершенствование нейрокомпьютерных интерфейсов, которые позволяют соединять человеческий мозг непосредственно с компьютером. Этот шаг выводит давнее соперничество между Сэмом Альтманом и Илоном Маском на совершенно новый уровень – от борьбы за первенство в сфере искусственного интеллекта к соревнованию за технологии, которые могут изменить саму природу человека. Соучредителем Merge Labs вместе с Альтманом станет Алекс Блания, руководитель проекта World ID – стартапа по сканированию глазной сетчатки, который также имеет поддержку со стороны OpenAI и Альтмана. Интересно, что сам Альтман не планирует участвовать в повседневном управлении Merge Labs, а вместо этого будет только поддерживать ее запуск и работу.