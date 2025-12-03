Компания Amazon официально представила Trainium3 UltraServer - систему на основе обновленного 3-нанометрового чипа Trainium3 и фирменной сетевой технологии Amazon. Это третье поколение AI-железа от AWS, которое имеет значительно увеличенную производительность по сравнению с предыдущей версией. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AWS.

Что умеет новый Trainium3 и что Amazon готовит дальше?

По данным AWS, Trainium3 обеспечивает более чем 4-кратный прирост скорости и объема памяти как для обучения моделей, так и для обслуживания AI-приложений в пиковые периоды. Систему можно масштабировать: тысячи UltraServer способны объединяться в инфраструктуру с до 1 миллиона Trainium3 - в 10 раз больше, чем позволял Trainium2. В каждом сервере UltraServer размещается 144 таких чипа.

Кроме производительности, Trainium3 стал на 40% энергоэффективнее. На фоне роста потребления электроэнергии AI-системами Amazon стремится создавать решения, которые уменьшают нагрузку на дата-центры и снижают расходы клиентов. Компания отмечает, что партнерские разработчики уже почувствовали экономию: среди них Anthropic, японский LLM Karakuri, SplashMusic і Decart, которые используют новое поколение чипов и существенно уменьшили затраты на инференс.

Как пишет TechCrunch, AWS также рассказала о следующем поколении чипов - Trainium4, которое уже находится в разработке. Amazon обещает новый скачок производительности и ключевое обновление: поддержку Nvidia NVLink Fusion, что позволит Trainium4 работать вместе с Nvidia GPU. Это может сделать облачную инфраструктуру AWS более привлекательной для разработчиков, которые строят модели на основе CUDA - де-факто стандарта для AI-индустрии.

Trainium4 поможет интегрировать более дешевое оборудование AWS с высокопроизводительными GPU Nvidia, расширяя гибкость дата-центров и потенциально привлекая больше AI-компаний в облако Amazon. График релиза нового чипа не объявлен, но, учитывая предыдущие циклы, больше информации может появиться на следующей конференции re:Invent.

Какой будет скорость спутникового интернета от Amazon?

Кроме ИИ-чипов, Amazon также официально перешла к практическому этапу запуска собственного спутникового интернета – проект получил название Amazon Leo и начал отправлять первые терминалы выбранным корпоративным партнерам. После нескольких лет разработки компания представила свое флагманское устройство Leo Ultra. Amazon подтвердила, что этот терминал способен обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с и отгрузки до 400 Мбит/с, чего достаточно для любых современных офисных нужд.

Появление Amazon Leo означает, что компания впервые вступает в прямую конкуренцию со Starlink. Хотя Amazon значительно отстает по количеству спутников – примерно 153 против более 9 000 у SpaceX – она с первого дня сформировала широкую сеть партнеров. Главным преимуществом проекта может стать интеграция с Amazon Web Services. Для бизнеса это не только доступ к интернету, а возможность передавать большие массивы данных из удаленных локаций – например, с морских платформ или самолетов – прямо в облако AWS, минуя публичный интернет. Такой подход делает услугу привлекательной для корпоративных клиентов, которые нуждаются в надежном и защищенном канале связи.