Toyota и китайская компания Pony.ai, специализирующаяся на автономном вождении, достигли важной вехи в коммерческом масштабировании роботаксов. Первый серийный серийный bZ4X Robotaxi совместной разработки только что сошел с производственной линии и готов к эксплуатации в крупных городах Китая. Об этом пишет Engadget.

Что известно о запуске серийного производства роботаксов?

Эта модель является одной из трех, которые Pony.ai планирует использовать для роботаксов в первом эшелоне китайских мегаполисов, включая Пекин и Шанхай. Ранее два других автомобиля уже использовались в рамках сервиса вызова автономных такси Pony.ai, а bZ4X Robotaxi постепенно присоединится к коммерческой службе.

Toyota представила стандартный bZ4X как серийный электромобиль ранее, и эта модель доступна для покупки широким кругом потребителей. В версии Pony.ai она оснащена системой автономного вождения Gen-7, которая включает автоматическую разблокировку через Bluetooth, голосовое взаимодействие внутри салона, интегрированные сервисы онлайн-музыки и усовершенствованные алгоритмы торможения и ускорения, уменьшающие симптомы двигательной болезни у пассажиров.

Как пишет PRnewswire, в 2026 году партнеры планируют произвести более 1 000 bZ4X роботаксов, которые затем постепенно будут вводиться в эксплуатацию в крупных китайских городах. Pony.ai стремится расширить свою автономную флотилию до 3 000 автомобилей до конца года, что станет значительным шагом в развитии коммерческих услуг автономного такси.

Это результат длительного сотрудничества между Toyota и Pony.ai, которое началось еще в 2019 году и включает как технологическую интеграцию, так и совместные производственные планы. В Китае производство осуществляется совместно с GAC Toyota, что позволяет сочетать опыт Toyota в массовом производстве с передовой автономной технологией Pony.ai.

Gen-7 система автономного вождения Pony.ai и подобные модели демонстрируют, как технология Level-4 может масштабироваться для использования в ежедневном транспортном сервисе. Кроме Toyota, компания разработала другие роботакси вместе с партнерами, такими как BAIC и GAC Aion, что свидетельствует о широкой экосистеме автономного транспорта в Китае, которая стремительно развивается.