Несмотря на отличные показатели, Amazon недавно сократила 14 тысяч корпоративных сотрудников и намекнула на возможные дальнейшие увольнения. За три месяца до 30 сентября компания получила 180,2 миллиарда долларов выручки - на 13% больше, чем год назад. Облачное подразделение AWS продемонстрировало самый высокий с 2022 года рост - на 20% до 33 миллиардов долларов. После объявления результатов акции Amazon подскочили на 13% на внебиржевых торгах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo

Почему Amazon увольняет людей, если бизнес растет?

Несмотря на это, на вопрос о причинах сокращений Гендиректор Amazon Энди Джесси заявил, что они не связаны с искусственным интеллектом и даже не являются финансовым шагом. По его словам, дело в культуре компании. Он объяснил, что быстрое и масштабное расширение Amazon в предыдущие годы создало лишние бюрократические уровни и усложнило процесс принятия решений. Теперь компания стремится действовать как "крупнейший стартап в мире", чтобы не терять темп на фоне технологических изменений.

Тезисы Джесси совпадают с содержанием письма, которое ранее получили уволенные сотрудники. В нем вице-президент по направлению кадров и технологий Бет Галетти прямо назвала ИИ ключевым фактором, меняющим рынок. Она подчеркнула: чтобы быстрее внедрять инновации, Amazon должна стать "более компактной" и уменьшить количество управленческих уровней.

Хотя Джесси отрицает, что именно ИИ вызвал эту волну увольнений, компания очевидно делает ставку на автоматизацию. За последний год Amazon увеличила мощности для облачных и AI-проектов более чем на 3,8 ГВт и планирует добавить еще около 1 ГВт до конца квартала.

Более того, согласно данным The New York Times, к 2027 году автоматизация может позволить компании не нанимать более 160 тысяч американских работников, в которых обычно нуждались бы операционные процессы. Внутренние документы свидетельствуют, что конечная цель робототехнического направления - автоматизировать 75% операций Amazon.

Почему Amazon планирует заменить полмиллиона работников роботами?

Amazon, известный своими инновациями в сфере логистики, планирует заменить около 600 тысяч работников роботами. Компания уже много лет автоматизирует склады, но теперь, по сообщениям СМИ, масштабы этой стратегии резко возрастут.

Аналитики отмечают, что подобный шаг может стать новым стандартом для отрасли: автоматизация складов активно внедряется не только в Amazon, но и в Walmart, Alibaba и других крупных ритейлеров. Масштабы инициативы Amazon, впрочем, беспрецедентны - если план реализуют полностью, компания станет одним из крупнейших роботизированных работодателей в мире.