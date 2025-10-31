Попри відмінні показники, Amazon нещодавно скоротила 14 тисяч корпоративних співробітників і натякнула на можливі подальші звільнення. За три місяці до 30 вересня компанія отримала 180,2 мільярда доларів виручки — на 13% більше, ніж рік тому. Хмарний підрозділ AWS продемонстрував найвище з 2022 року зростання — на 20% до 33 мільярдів доларів. Після оголошення результатів акції Amazon підскочили на 13% у позабіржових торгах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo

Чому Amazon звільняє людей, якщо бізнес зростає?

Попри це, на запитання про причини скорочень Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що вони не пов’язані зі штучним інтелектом і навіть не є фінансовим кроком. За його словами, справа у культурі компанії. Він пояснив, що швидке і масштабне розширення Amazon у попередні роки створило зайві бюрократичні рівні та ускладнило процес ухвалення рішень. Тепер компанія прагне діяти як "найбільший стартап у світі", щоби не втрачати темп на фоні технологічних змін.

Тези Джессі збігаються зі змістом листа, який раніше отримали звільнені співробітники. У ньому віцепрезидентка з напрямку кадрів і технологій Бет Ґалетті прямо назвала ШІ ключовим фактором, що змінює ринок. Вона наголосила: щоб швидше впроваджувати інновації, Amazon має стати "більш компактною" і зменшити кількість управлінських рівнів.

Хоча Джессі заперечує, що саме ШІ спричинив цю хвилю звільнень, компанія очевидно робить ставку на автоматизацію. За останній рік Amazon збільшила потужності для хмарних і AI-проєктів на понад 3,8 ГВт і планує додати ще близько 1 ГВт до кінця кварталу.

Ба більше, згідно з даними The New York Times, до 2027 року автоматизація може дозволити компанії не наймати понад 160 тисяч американських працівників, яких зазвичай потребували б операційні процеси. Внутрішні документи свідчать, що кінцева мета робототехнічного напрямку — автоматизувати 75% операцій Amazon.

Чому Amazon планує замінити півмільйона працівників роботами?

Amazon, відомий своїми інноваціями у сфері логістики, планує замінити близько 600 тисяч працівників роботами. Компанія вже багато років автоматизує склади, але тепер, за повідомленнями ЗМІ, масштаби цієї стратегії різко зростуть.

Аналітики відзначають, що подібний крок може стати новим стандартом для галузі: автоматизація складів активно впроваджується не лише в Amazon, а й у Walmart, Alibaba та інших великих рітейлерів. Масштаби ініціативи Amazon, утім, безпрецедентні — якщо план реалізують повністю, компанія стане одним із найбільших роботизованих роботодавців у світі.