Про нові підходи до мобілізації фахівців цифрової сфери розповіли на конференції DOU DAY 2026 заступниця міністра оборони України Оксана Ферчук та начальник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий. Чиновники пообіцяли детальні анонси змін у "Резерв+" уже на початку червня.

Як держава шукатиме айтівців і чи знайде тих, хто працює як ФОП?

Міністерство оборони хоче перейти від загальних повісток до призову за професійною відповідністю, мовилося у матеріалі hromadske. ТЦК та СП у такому випадку матимуть пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

Якщо ви були офіційно працевлаштовані і в Пенсійному фонді є відмітка, що ви дійсно працювали в ІТ, то дуже швидко можна дізнатися і відповідно дати вам пуш-сповіщення про ту вакансію, яка є. Якщо ж ні – вибачте,

– пояснив начальник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.

Він також зазначив, що з ФОПами ситуація складніша: якщо людина працювала як фізична особа-підприємець, підтвердити її зайнятість саме в ІТ-галузі значно важче.

Заступниця міністра оборони Оксана Ферчук погодилася з зауваженням аудиторії, що певним орієнтиром можуть слугувати КВЕДи підприємців.

Ми просто відверто і прозоро кажемо: є такі посади, ви будете робити таке. У вас буде унікальний досвід, який потім будуть хотіти всі армії інших країн світу,

– наголосила вона.

Щодо конкретних нових функцій застосунку "Резерв+", чиновники поки тримають інтригу. "Всі анонси, як будуть виглядати нові функціонали і зміни, ми зробимо в червні. В перший тиждень червня ми все розкажемо. Зараз спойлерити не будемо", – сказала Ферчук. Утім, вона додала, що в застосунку вже є вакансії з цифрової вертикалі війська.

Що відомо про мобілізацію за професійною відповідністю?

Підхід, про який говорили на DOU DAY 2026, узгоджується з реформою мобілізації, яку раніше анонсувало Міністерство оборони. Як повідомляло hromadske, відомство прагне "перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності": ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів – водіїв, зв'язківців, медиків, ІТ-спеціалістів – відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

Тобто замість універсальних повісток держава хоче будувати систему, де армія формулює запит на конкретну спеціальність, а потенційний кандидат отримує пропозицію, а не наказ. Наскільки ця модель запрацює на практиці – залежатиме від повноти даних у реєстрах і готовності самих фахівців актуалізувати свої профілі в "Резерв+".