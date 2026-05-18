О новых подходах к мобилизации специалистов цифровой сферы рассказали на конференции DOU DAY 2026 заместитель министра обороны Украины Оксана Ферчук и начальник Главного управления информационных технологий Олег Берестовой. Чиновники пообещали детальные анонсы изменений в "Резерв+" уже в начале июня.

Как государство будет искать айтишников и найдет ли тех, кто работает как ФЛП?

Министерство обороны хочет перейти от общих повесток к призыву по профессиональному соответствию, говорилось в материале hromadske. ТЦК и СП в таком случае будут приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.

Если вы были официально трудоустроены и в Пенсионном фонде есть отметка, что вы действительно работали в ИТ, то очень быстро можно узнать и соответственно дать вам пуш-уведомление о той вакансии, которая есть. Если же нет – извините,

– объяснил начальник Главного управления информационных технологий Олег Берестовой.

Он также отметил, что с ФЛП ситуация сложнее: если человек работал как физическое лицо-предприниматель, подтвердить его занятость именно в ІТ-отрасли значительно труднее.

Заместитель министра обороны Оксана Ферчук согласилась с замечанием аудитории, что определенным ориентиром могут служить КВЭДы предпринимателей.

Мы просто откровенно и прозрачно говорим: есть такие должности, вы будете делать такое. У вас будет уникальный опыт, который потом будут хотеть все армии других стран мира,

– подчеркнула она.

Относительно конкретных новых функций приложения "Резерв+", чиновники пока держат интригу. "Все анонсы, как будут выглядеть новые функционалы и изменения, мы сделаем в июне. В первую неделю июня мы все расскажем. Сейчас спойлерить не будем", – сказала Ферчук. Впрочем, она добавила, что в приложении уже есть вакансии по цифровой вертикали войска.

Что известно о мобилизации по профессиональному соответствию?

Подход, о котором говорили на DOU DAY 2026, согласуется с реформой мобилизации, которую ранее анонсировало Министерство обороны. Как сообщало hromadske, ведомство стремится "перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия": ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей – водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов – в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.

То есть вместо универсальных повесток государство хочет строить систему, где армия формулирует запрос на конкретную специальность, а потенциальный кандидат получает предложение, а не приказ. Насколько эта модель заработает на практике – будет зависеть от полноты данных в реестрах и готовности самих специалистов актуализировать свои профили в "Резерв+".