Amazon уже давно використовує роботизовані системи у своїх логістичних центрах, проте новий етап автоматизації може стати наймасштабнішим в історії компанії. Згідно з повідомленнями, технологічний гігант готується поступово замінити близько 600 тисяч співробітників роботами, оптимізуючи роботу складів і знижуючи витрати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет

Чому Amazon переходить на роботів?

Роботи Amazon виконують широкий спектр завдань – від сортування та переміщення товарів до пакування замовлень. У компанії наголошують, що автоматизація підвищує ефективність і безпеку працівників, дозволяючи їм зосередитися на складніших процесах. Водночас експерти попереджають, що така масштабна заміна може суттєво вплинути на ринок праці, особливо для людей, зайнятих у логістиці та розподільчих центрах.

Як повідомляє Cnet, попри занепокоєння щодо скорочення робочих місць, Amazon заявляє, що впровадження роботів не означає негайного звільнення людей. Компанія планує поступовий перехід, який дозволить частині персоналу перекваліфікуватися або перейти на нові ролі, пов’язані з технічним обслуговуванням та управлінням роботизованими системами.

Аналітики відзначають, що подібний крок може стати новим стандартом для галузі: автоматизація складів активно впроваджується не лише в Amazon, а й у Walmart, Alibaba та інших великих рітейлерів. Масштаби ініціативи Amazon, утім, безпрецедентні — якщо план реалізують повністю, компанія стане одним із найбільших роботизованих роботодавців у світі.

Чому стався збій в Amazon?

Нещодавній масштабний збій у роботі Amazon Web Services (AWS) призвів до відключення тисяч вебсайтів та онлайн-сервісів по всьому світу. Цей інцидент вкотре нагадав про вразливість сучасної цифрової інфраструктури та змусив експертів говорити про необхідність фундаментальних змін у підходах до хмарних обчислень.

Експерти зазначають, що корінь проблеми значно глибший за одну технічну помилку. Він полягає у надмірній централізації інтернету та залежності від невеликої кількості провайдерів хмарних послуг. Сьогодні на ринку домінують три компанії: Amazon Web Services (близько 30% ринку), Microsoft Azure (20%) і Google Cloud (13%). Коли в однієї з них виникають проблеми, це миттєво позначається на величезній частині глобальної мережі. Така концентрація створює єдину точку відмови, де одна помилка може викликати ефект доміно і паралізувати значні сегменти інтернету. Процес відновлення після таких інцидентів також виявляється складним.