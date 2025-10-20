Збої спостерігаються у Snapchat, Perplexity, HBO Max, Steam, Epic Games Store, Hulu, Disney+, Signal, IMDb, Reddit, McDonald’s App, Canva, United Airlines, PlayStation Network, а також у мобільних операторів T-Mobile, AT&T та Verizon. Не працюють ігри Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite та Roblox, а також сервіси CharacterAI, Coinbase і навіть сайт New York Times. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційне оголошення Amazon.

Які були найгучніші ІТ-збої у світі?

Такі інциденти не нові для ІТ-галузі — історія знає десятки глобальних збоїв, спричинених кібератаками, людськими помилками чи технічними збоями. Ось вісім найвідоміших.

Dyn (2016)

21 жовтня 2016 року кібератака на DNS-провайдера Dyn спричинила одну з найбільших DDoS-атак в історії. Через ботнет Mirai користувачі в США та Європі втратили доступ до CNN, Netflix, Twitter і Reddit.

Amazon Web Services (2017)

Через одну помилку в коді інженера під час діагностики Amazon S3 впала ціла низка сервісів. Збій тривав чотири години та коштував клієнтам мільйони доларів.

Verizon/BGP (2019)

Помилка в протоколі маршрутизації BGP призвела до того, що трафік Verizon пішов через невеликий провайдер у Пенсильванії, спричинивши "інтернет-затор", який зачепив Amazon, Google і Facebook.

Google (2020)

14 грудня 2020 року користувачі не могли увійти до Gmail, YouTube і Google Drive через помилку в системі квот. Збій тривав менше години, але зачепив мільйони користувачів.

Fastly (2021)

У червні 2021 року контент-мережа Fastly впала через помилку в оновленні, що спричинило недоступність BBC, Amazon, CNN та урядових сайтів США і Британії. 85% мережі компанії видавало помилки.

Meta (2021)

4 жовтня 2021 року Facebook, Instagram і WhatsApp зникли з мережі на сім годин через помилку в конфігурації серверів. Компанія втратила $47,3 млрд ринкової вартості.

Rogers Communications (2022)

Через неправильну конфігурацію маршрутизаторів мільйони канадців залишилися без зв’язку та інтернету майже на добу. Навіть служба 911 була недоступна.

CrowdStrike (2024)

Оновлення антивірусу CrowdStrike для Windows спричинило "синій екран смерті" на понад 8,5 млн пристроїв. Відновлення тривало десять днів, а проблеми зачепили авіакомпанії, банки й лікарні.

Сайт TechTerget повідомляє, що ці випадки доводять: навіть найбільші ІТ-гіганти не застраховані від людських помилок і технічних збоїв. У світі, де все більше процесів переходять у "хмару", подібні інциденти можуть паралізувати цілі галузі.

Чому стався збій на серверах Amazon?

Користувачі повідомляють про проблеми у роботі численних сервісів, зокрема соцмереж, ШІ, ігор та іншого. Причина в збоях на Amazon Web Services – серверах, які забезпечують роботу сайтів.

Що саме сталося з серверами Amazon зараз невідомо, хоча компанія сама написала про проблеми. Також невідомо, коли сервери повернуться до стабільної роботи. Amazon обіцяє регулярні оновлення, зокрема випускає нові коментарі приблизно кожні 45 хвилин.