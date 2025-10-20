Сбои наблюдаются в Snapchat, Perplexity, HBO Max, Steam, Epic Games Store, Hulu, Disney+, Сигнал, IMDb, Reddit, Приложение McDonald's, Canva, United Airlines, PlayStation Network, а также у мобильных операторов T-Mobile, AT&T и Verizon. Не работают игры Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite и Roblox, а также сервисы CharacterAI, Coinbase и даже сайт New York Times. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Amazon.

Какие были самые громкие ИТ-сбои в мире?

Такие инциденты не новы для ИТ-отрасли - история знает десятки глобальных сбоев, вызванных кибератаками, человеческими ошибками или техническими сбоями. Вот восемь самых известных.

Dyn (2016)

21 октября 2016 года кибератака на DNS-провайдера Dyn вызвала одну из крупнейших DDoS-атак в истории. Из-за ботнета Mirai пользователи в США и Европе потеряли доступ к CNN, Netflix, Twitter и Reddit.

Amazon Web Services (2017)

Из-за одной ошибки в коде инженера во время диагностики Amazon S3 упал целый ряд сервисов. Сбой длился четыре часа и стоил клиентам миллионы долларов.

Verizon/BGP (2019)

Ошибка в протоколе маршрутизации BGP привела к тому, что трафик Verizon пошел через небольшой провайдер в Пенсильвании, вызвав "интернет-затор", который задел Amazon, Google и Facebook.

Google (2020)

14 декабря 2020 года пользователи не могли войти в Gmail, YouTube и Google Drive из-за ошибки в системе квот. Сбой длился менее часа, но задел миллионы пользователей.

Fastly (2021)

В июне 2021 года контент-сеть Fastly упала из-за ошибки в обновлении, что повлекло недоступность BBC, Amazon, CNN и правительственных сайтов США и Великобритании. 85% сети компании выдавало ошибки.

Meta (2021)

4 октября 2021 года Facebook, Instagram и WhatsApp исчезли из сети на семь часов из-за ошибки в конфигурации серверов. Компания потеряла $47,3 млрд рыночной стоимости.

Rogers Communications (2022)

Из-за неправильной конфигурации маршрутизаторов миллионы канадцев остались без связи и интернета почти на сутки. Даже служба 911 была недоступна.

CrowdStrike (2024)

Обновление антивируса CrowdStrike для Windows вызвало "синий экран смерти" на более 8,5 млн устройств. Восстановление длилось десять дней, а проблемы затронули авиакомпании, банки и больницы.

Сайт TechTerget сообщает, что эти случаи доказывают: даже крупнейшие ИТ-гиганты не застрахованы от человеческих ошибок и технических сбоев. В мире, где все больше процессов переходят в "облако", подобные инциденты могут парализовать целые отрасли.

Почему произошел сбой на серверах Amazon?

Пользователи сообщают о проблемах в работе многочисленных сервисов, в частности соцсетей, ИИ, игр и прочего. Причина в сбоях на Amazon Web Services – серверах, которые обеспечивают работу сайтов.

Что именно произошло с серверами Amazon сейчас неизвестно, хотя компания сама написала о проблемах. Также неизвестно, когда серверы вернутся к стабильной работе. Amazon обещает регулярные обновления, в частности выпускает новые комментарии примерно каждые 45 минут.