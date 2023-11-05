Кадри неймовірної краси над українським небом для вас зібрав 24 Канал. Також подібне явище фіксували й над Білоруссю.

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"Аврора" в небі багатьох областей

В небі над Київською, Миколаївською, Донецькою, Чернігівською, Одеською та деякими іншими областями України місцеві мають змогу спостерігати за Північним сяйвом "Аврора". Цього разу небо забарвилося в яскраво-рожевий та багряно-червоний колір.

Варто зазначити! Полярне сяйво – атмосферне оптичне явище, свічення (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

Причиною цього є буря, що виникла на Сонці.За певних умов і великої потужності викиду це сяйво може досягнути й Україну – як і сталося 5 листопада.

Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому,

– пише Харківський астроном Володимир Кажанов.

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Коли в Україну прийдуть холоди

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що у другій декаді листопада трішки похолодає. Водночас жодних "мінусових" рекордів не буде – температура лишатиметься вище норми.

На більшості території України метеоролог прогнозує дощі, в тому числі й на Півдні, де тривалий час була засуха. Однак значного снігу очікувати у листопаді точно не варто – він затримується у дорозі. Подекуди лише випадатиме мокрий сніг. У другій декаді листопада сніжитиме лише у Карпатах.