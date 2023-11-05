Синоптики напередодні попереджали про негоду у столиці. У Києві 5 листопада очікуються значні дощі й пориви вітру до 17 – 22 метрів за секунду.

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Негода наробила лиха у столиці

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у Києві вже у 3 районах зафіксували наслідки негоди. Зокрема, у Святошинському районі через рясні опади є підтоплення на:

вулиці Стеценка (ліквідовують);

проспекті Курбаса (ліквідовано);

вулиці Героїв Космосу (ліквідовано);

бульварі Академіка Вернадського (ліквідовано).

Також рясні дощі підтопили вулицю Казанську в Оболонському районі. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Також часткові підтоплення є у Дарницькому районі – на вулицях Ташкентській та Переяслівській.

У Святошинському районі також поривами вітру зламало дерево. Унаслідок його падіння було пошкоджено газову трубу у житловій багатоповерхівці. Також відомо про щонайменше одну постраждалу людину – жінка черепно-мозкової травми.

Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває,

– звернувся до киян Попко.

В Україні оголошено штормове попередження

Погода у неділю, 5 листопада, буде по-осінньому примхливою. Синоптики попереджають про рясні опади та сильні пориви вітру.

Зокрема, штормове попередження оголошено у Києві, а також у західних областях та в північно-східній частині. Синоптики попереджають, що пориви вітру можуть сягати 17 – 22 метрів за секунду.

У ніч проти 5 листопада в Одеській області також оголошували штормове попередження. За прогнозом метеорологів, пориви вітру сягали до 25 – 27 метрів за секунду. У мережі з'явилися моторошні кадри, на яких показали наслідки негоди. На них видно, як стихія повалила дерева, деякі з них – впали на припарковані автівки. Наразі про постраждалих не повідомляли.