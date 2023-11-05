Лагідна осіння погода взяла вихідний. У всіх областях України прогнозують дощі. У ніч на 5 листопада зливи накриють Вінницьку та Житомирську область, а вдень – Закарпаття.

Зверніть увагу Зима – вже біля порога: чи будуть у листопаді морози та сніг

Середня денна температура становитиме +14...+16 градусів. Уночі стовпчики термометра опустяться до +11...+13 градусів.

Жителів яких областей повідомляють про загрозу

В Укргідрометцентрі попередили, що вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру досягнуть 17 – 22 метрів за секунду. Там оголосили жовтий (І) рівень небезпеки. Тим часом на території Одеської області пориви вітру становитимуть аж 25 – 27 метрів за секунду. Жителів області повідомили про помаранчевий (ІІ) рівень небезпеки.