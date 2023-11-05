Ласковая осенняя погода взяла выходной. Во всех областях Украины прогнозируют дожди. В ночь на 5 ноября ливни накроют Винницкую и Житомирскую область, а днем – Закарпатье.

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Средняя дневная температура составит +14…+16 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +11...+13 градусов.

Жителям каких областей сообщают об угрозе

В Укргидрометцентре предупредили, что днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра достигнут 17 – 22 метров в секунду. Там объявили желтый (I) уровень опасности. Тем временем на территории Одесской области порывы ветра будут составлять 25 – 27 метров в секунду. Жителям области сообщили об оранжевом (II) уровне опасности.