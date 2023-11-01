Усе через проходження атмосферного фронту. Про це 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До теми Дощі та похолодання: якої погоди чекати українцям у перші дні листопада

Майже по всій Україні пройдуть дощі

У середу, 1 листопада, в Україні очікуються помірні дощі. Синоптикиня зазначила, що в західних і північних областях, коли там буде вплив атмосферного фронту, у денні години буде нижча температура. Зокрема, 11 – 16 градусів градусів тепла.

Прогноз погоди на 1 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Після того, як пройде атмосферний фронт, 2 листопада вже переважатиме погода без опадів. Далі, 3 – 4 листопада вночі в південній частині та на Півночі, вдень у східних областях дощі.

4 листопада на Правобережжі можуть бути дощі, тому що надійде вже новий атмосферний фронт з Заходу, тим часом на Лівобережжі вже дощі відступлять і там переважно вже буде без опадів,

– підкреслила Наталія Птуха.

Орієнтовний прогноз погоди на 4 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптикиня також розповіла, що середня місячна кількість опадів у жовтні очікується у межах 34 – 65 міліметрів. Щоправда, у горах Криму й подекуди Карпатах до 100 міліметрів може бути. Втім, це також у межах норми.

До речі, за оцінками фахівців Укргідрометцентру, тільки на Північному Сході очікується 28 – 32 міліметри опадів. Цікаво, що це навіть дещо менше за норму.

"Звичайно, опадів вже буде трохи більше, як у вересні, жовтень був у нас доволі посушливий. Проте, дуже потужні циклони, затяжні, які б декілька днів стояли на території України, у першій декаді листопада поки не очікуємо, а далі вже будемо уточнювати", – підкреслила Птуха.