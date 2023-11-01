Все из-за прохождения атмосферного фронта. Об этом 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Почти по всей Украине пройдут дожди

В среду, 1 ноября, в Украине ожидаются умеренные дожди. Синоптик отметила, что в западных и северных областях, когда там будет влияние атмосферного фронта, в дневные часы будет более низкая температура. В частности, 11 – 16 градусов тепла.

Прогноз погоды на 1 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

После того как пройдет атмосферный фронт, 2 ноября будет преобладать погода без осадков. Далее, 3 – 4 ноября ночью в южной части и на Севере, днем в восточных областях дожди.

4 ноября на Правобережье могут быть дожди, потому что придет уже новый атмосферный фронт с Запада, тем временем на Левобережье дожди отступят и там преимущественно будет без осадков,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Ориентировочный прогноз погоды на 4 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Синоптик также рассказала, что среднее месячное количество осадков в октябре ожидается в пределах 34 – 65 миллиметров. Правда, в горах Крыма и кое-где в Карпатах до 100 миллиметров может быть. Впрочем, это тоже в пределах нормы.

Кстати, по оценкам специалистов Укргидрометцентра, только на Северо-Востоке ожидается 28 – 32 миллиметра осадков. Интересно, что это даже несколько меньше нормы.

"Конечно, осадков уже будет немного больше, чем в сентябре, октябрь был у нас достаточно засушлив. Однако очень мощные циклоны, затяжные, которые несколько дней стояли бы на территории Украины, в первой декаде ноября пока не ожидаем, а дальше уже будем уточнять", – подчеркнула Птуха.