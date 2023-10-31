Об этом 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что из-за прохождения атмосферного фронта в среду почти по всей территории Украины ожидаются дожди.

Кстати, прогноз на месяц Тепло задержится или придет холод: какая погода будет в ноябре

Чем будет удивлять погода в первые дни ноября

Согласно прогнозу синоптиков, 1 ноября в Украине пройдут умеренные дожди. Кроме того, снизится температура.

Как раз в западных и северных областях, когда там будет влияние атмосферного фронта, в дневные часы будет более низкая температура. В частности, 11 – 16 градусов,

– отметила Птуха.

Ориентировочный прогноз погоды на 1 ноября 2023 / Скриншот из Укргидрометцентра

После того как пройдет атмосферный фронт (в среду он уже отойдет в восточном направлении), 2 ноября будет преобладать погода без осадков, снова поле повышенного давления. Ветер сменится на северо-западный. Поступит более холодная воздушная масса.

Соответственно, хоть и без осадков, но температура начнет снижаться, как в дневные, так и в ночные часы. Где-то уже так на 3 – 6 градусов ниже по сравнению с предыдущей градацией, которую я озвучивала. Поэтому во второй половине недели у нас уже начинается понижение температуры. Не резкое, но все же более ощутимое,

– подчеркнула синоптик.

Далее, 3 – 4 ноября ночью в южной и северных областях, днем в восточных снова пройдут дожди. На остальной территории – уже без осадков.

"4 ноября на Правобережье могут быть дожди, потому что придет уже новый атмосферный фронт с Запада, тем временем на Левобережье уже дожди отступят и там преимущественно уже будет без осадков", – добавила представитель Укргидрометцентра.