Какой погоды ждать украинцам в ноябре, в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на месяц

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в ноябре будет достигать 2 – 7 градусов тепла. Это около нормы.

Пожалуй, не будет уже таких температурных рекордов, как, например, были у нас в сентябре. Там вообще были сплошные рекорды. В октябре также были довольно высокие значения температуры, несколько выше нормы… Впрочем, первой декады ноября мы не ожидаем сильного похолодания,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что среднее месячное количество осадков ожидается в пределах 34 – 65 миллиметров. Правда, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 миллиметров может быть. Однако это также в пределах нормы.

Кроме того, синоптик отметила, что по оценкам специалистов Укргидрометцентра, только на Северо-Востоке будет 28 – 32 миллиметра. Интересно, что это даже несколько меньше нормы.

Конечно, осадков уже будет немного больше, чем в сентябре, октябрь был у нас довольно засушлив. Однако очень мощные циклоны, затяжные, которые несколько дней стояли бы на территории Украины, в первые декаде ноября пока не ожидаем, а дальше уже будем уточнять,

– подчеркнула Птуха.

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Кстати говоря, прогноз погоды на первые дни ноября уже сегодня, 31 октября, в 20:00 читайте на сайте 24 Канала. Так, Наталья Птуха рассказала, в каких именно областях ждать дождей, как долго они будут, и когда в Украине снизится температура.