Перші дні листопада були лагідними до українців. Водночас у вихідні 4 – 5 листопада осіння негода набирає обертів. Зокрема, від примхливої погоди у ніч на 5 листопада страждає Одеса. Повідомляють, що у місті оголосили помаранчевий (другий) рівень небезпеки, інформує 24 Канал. Прогнозують пориви вітру до 25 – 27 метрів за секунду.

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У мережі публікують моторошні кадри негоди. Повідомляють, що у деяких районах міста вона повалила дерева. Зокрема, й на автомобілі. Наразі комунальники ліквідовують наслідки негоди.

В Одесі негода повалила дерева: дивіться відео Суспільного

У мережі діляться свіжими кадрами з Одеси: дивіться відео Суспільного



Комунальники ліквідовують наслідки негоди / Фото з мережі

До слова, на більшості території України наразі – жовтий рівень небезпеки. Усе через пориви вітру. Окрім того, синоптики прогнозують дощі. Людей закликають дотримуватися правил безпеки, а також – при виході з дому неодмінно взяти парасольку.