Вечером 5 ноября небо в Украине стало алым с черными оттенками. Министерство внутренних дел оригинальным образом отреагировало на это природное явление.

К теме Кроваво-красное небо над Украиной: во многих регионах можно заметить сияние "Аврора"

МВД поделилось мощным фото

Ведомство выложило в соцсетях красивую и символическую фотографию. На кадрах два украинских защитника с оружием в руках стоят напротив красного неба. Свет падает так, что видны только их черные силуэты на такой же черной земле. Благодаря удачному ракурсу фон напоминает флаг УПА.

Цвета беспокойной ночи для оккупантов,

– говорится в сообщении.



Наши защитники создали впечатляющее фото / Фото МВД Украины

Кроваво-красное сияние пришло во Францию

Во Франции и даже в Канзасе люди могли наблюдать в сентябре сияние, похожее на то, какое украинцы видели в ноябре. Красные сияния встречаются гораздо реже, чем зеленые.

Обычно такие сияния еще и труднее обнаружить, ведь человеческий глаз менее чувствителен к красному свету. Красный цвет продуцируется взаимодействием с кислородом.

Ранее в Украине видели другое сияние

Весной 2023 года в наше государство пришло полярное сияние. Его могли увидеть жители Киевской, Житомирской, Ровенской и других северных областей.

В прошлый раз сияние имело зеленый и розовый оттенки. Оно считается очень редким явлением для Украины.

Обычно его могут видеть в Канаде, Аляске и т.д. В ту ночь украинцам очень повезло с чистым небом.