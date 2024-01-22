На початку цього місяця фахівці NASA подолали труднощі, пов'язані із болтами кришки капсули, що заклинила. Контейнер з ґрунтом астероїда Бенну нарешті відкрили. Після цього всередині були створені оптимальні умови перед тим, як кришка була знята, що дозволило отримати доступ до зразків ґрунту.

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Ґрунт астероїда Бенну всередині капсули OSIRIS-Rex / Фото NASA

Що далі робитимуть з ґрунтом

Наступні кроки передбачають зняття кільцеподібної металевої основи контейнера командою, яка потім підготує капсулу для перенесення зразків ґрунту, що залишилися, у спеціалізовані лотки для зберігання. Ці лотки будуть задокументовані шляхом фотографування, вимірювання ваги та пакування для зберігання в Космічному центрі імені Джонсона, де зберігається найбільша у світі колекція астроматеріалів.

Очікується, що остаточна маса зразків ґрунту, отриманих з місії OSIRIS-Rex, буде визначена протягом найближчих тижнів. До зняття кришки фахівці NASA вже зібрали 70,3 г ґрунту, що перевищує початково заплановані 60 г. NASA планує випустити повний каталог всіх зразків матеріалів з астероїда Бенну, запрошуючи вчених і установи з усього світу подавати запити на вивчення або виставку цих матеріалів.